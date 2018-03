Auf die Plätze, fertig, los – der Aufbau der 22ten Bauen & Wohnen Münster

Die Messe ist für Wohneigentümer, sowie Interessierte gleichermaßen von hohem Informationswert, es vereint die besten Komponenten: Beratungsgespräche, Fachvorträge, sowie Inspirationen und Trends! Es wird geballtes Expertenwissen rund um den Hausbau auf 22.000 qm von circa 260 Ausstellern präsentiert. In diesem Jahr mit der Erweiterung der Ausstellung mit dem Thema Gartenwelt.HAUSBAUAlles für Hausbauer oder die es werden wollen: Vom Fertig-, Passiv-, Niedrigenergie-, Holz-, Designer, Massiv- bis hin zum Blockhaus – hier werden Interessierte fündig und umfassend beraten! Das vielfaltige Klinker- und Fassadenangebote dürfen natürlich nicht fehlen. Strom- und Gasanbieter beraten bezüglich Energieeffizienz und erneuerbare Energien, sowie Fachleute zum Thema Sanierung, Trockenlegung und Bautenschutz vor Ort sind. Natürlich ist das Thema Finanzierung auch präsent, denn schließlich bildet diese die Basis und hier werden Informationshungrige ohne Termin kostenfrei beraten!SCHÖNER WOHNENIn der Halle Süd gibt es alles, was das Interieur-HERZ begehrt: Von Möbeln und Küchen, über ausgefallene Beleuchtungsideen, gemütliche bis stylische Bodenbeläge bis zum modernenSchlafen. Es gibt die Möglichkeit sich ein Raumkonzept erstellen zu lassen und vielfältige Einrichtungsaccessoires und -ideen zu sammeln. Entschleunigung ist seit vielen Jahren ein wichtiges Thema parallel zur Work-Life-Balance. Die Messebesucher erfahren auf der Messe, wie sie Entspannungselemente in die eigenen Wände einfließen lassen: Ideal sind Infrarot-/Saunen, Kamin- und Ofenvariationen, sowie Wasserbetten und Whirlpools zu einem Wohlfühlambiente.HANDWERKDas Themenfeld widmet sich neben dem Außenbau und Innenausbau auch zukunftsweisenden Themen, zum Beispiel beraten Heizungsanbieter zu Brennwertheizgeräten, Solar-Systemen, Infrarotheizungen und Wärmepumpen bis zur optimalen Wohnraumlüftung.Die Dachdecker-Innung Münster, Tischlereien ebenso wie Malerbetriebe und Glasereien sind in der Halle Münsterland vertreten. Von italienischen Fliesen bis zu keramischen Wand- und Bodenbelägen, Mosaike, Natursteine und vielem mehr ist alles aufzufinden!SICHERHEITDieses wichtige Thema darf nicht fehlen, auch wenn es nicht das Angenehmste ist. Das Netzwerk „Zuhause Sicher“ und die Polizei Münster begleitet Interessierte von der polizeilichen Beratung über die handwerkliche Umsetzung bis zur Präventionsplakette. Es gibt viele Möglichkeiten, es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, sich Zutritt zu verschaffen. Ob Fenster, Türen, Zäune, Alarmanlagen, Garagentore oder automatisch schließende Rollläden – auf der Bauen & Wohnen gibt es alles, womit sich die eigenen vier Wände absichern lassen.GARTENWELTIn diesem Jahr verwandeln sich 1.500 qm der Halle Süd in eine große Garten- und Parklandschaft. Es werden Schwimmteiche, Terrassen mit Lounge- und Gartenmöbeln und unterschiedliches Gartenhelfer präsentiert. Es gibt eine Baumschule, Gewächshäuser, Grillgeräte und Strandkörbe. Die Rollrasenaktionsfläche steht für alle Besucher parat!AKTIONEN & KINDERBETREUUNGNeben der fachlichen Beratung an den Ausstellerständen sind auch verschiedene Mitmachaktionen im Angebot, zum Beispiel beim „Putten“ auf der Rollrasenaktionsfläche, die VR-Brille am Stand von DAVINCI HAUS in der Halle Mitte oder auch Kochaktionen von der LandGenussWerkstatt in der Halle Süd. Fußballfans können am Samstagnachmittag am Stand der Stadtwerke Münster das Team des SC Preußen 06 e.V. live begrüßen!Herzlich willkommen zur Messe Bauen & Wohnen vom 16.-18. März 2018 im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland von Freitag bis Sonntag täglich von 10-18 Uhr. Ausreichend Parkplätze stehen am Veranstaltungsort oder den umliegenden Parkhäusern zur Verfügung.In Kürze: 22. Messe Bauen & Wohnen, 16.-18.03.2018Messe und Congress Centrum Halle Münsterland,Albersloher Weg 32, 48155 MünsterÖffnungszeiten: Freitag – Sonntag von 10:00 bis 18:00 UhrEintrittspreise: Erwachsene 9,- Euro / Ermäßigt 5,- Euro.Kinder unter 12 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.Kartenverkauf erfolgt vor Ort an den Eingängen der Messe.Tipp: Am Freitag, 16.03.2018, gilt von 10-11Uhr freier Eintritt.