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eMotion HUSUM auf September verschoben: Mehr Vorlauf für Aussteller und erweitertes Angebot

Neuer Termin für Messe zu nachhaltiger Fortbewegung am 26. & 27. September 2026 – kostenlose Attraktionen für Familien

(lifePR) (Husum, )
Die Messe Husum & Congress plant für ihr neues Messeformat „eMotion HUSUM“ mehr Vorbereitungszeit ein: Die Publikumsmesse rund um elektrische Fortbewegungsmittel soll noch in diesem Jahr, allerdings nicht wie ursprünglich geplant im Juni, sondern im September stattfinden. Jessica Weitze, Projektleiterin der eMotion HUSUM: „Wir wollen bei diesem zunehmend wichtigeren Thema tiefer gehen, unseren ausstellenden Unternehmen einen größeren Vorlauf bieten und begleitende Themenbereiche stärker aufgreifen. Dabei nutzen wir die Chance, der Veranstaltung neben dem Messe- auch einen Eventcharakter zu verleihen.“

So werde beispielsweise ein Pedelec-Parcours stattfinden können, der Groß und Klein zu mehr Übung beim Fahren auf dem Fahrrad mit elektrischer Tretunterstützung verhilft. Und für das Rahmenprogramm sind hochkarätige Expertenvorträge in Planung. Ziel sei es, so Weitze weiter, die Messe rund um Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit in der Fortbewegung langfristig in Husum zu etablieren - als eine Plattform, die Besucherinnen und Besucher in regelmäßigem Turnus mit wertvollen Informationen versorgt.

Mehrwert für Aussteller und Besucher

Bei der Veranstaltung für E-Mobilität im Norden geht es nicht nur um neue Entwicklungen und praktische Lösungen bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb, sondern auch darum, wie der oder die Einzelne einen solchen Umstieg bewältigen kann. Dazu gehören zum einen Themen der Finanzierung und der Versicherung, zu denen die ausstellenden Unternehmen Beratung anbieten. Zum anderen sollen auch die Hintergrundinformationen zur notwendigen Infrastruktur vermittelt werden. Ein Thema, das sowohl im Rahmenprogramm als auch im Ausstellungsbereich stattfinden soll. Die Terminverschiebung bietet den Ausstellerinnen und Ausstellern deshalb nun mehr Spielraum für die Messeplanung. „Wir freuen uns, dass die Messe Husum sich mit einem eigenen Format dem Thema E-Mobilität widmet und sind natürlich als Aussteller mit an Bord. Auch die Verschiebung auf September begrüßen wir, da den Ausstellern so mehr Zeit für die Vorbereitung und die Abstimmung mit der Veranstalterin bleibt“, so Stefan Schmidt, Geschäftsführer des Husumer Autohauses AVK. Für die Messebesucherinnen und -besucher bringt der neue Termin weitere Vorteile. Weitze: „Wir bieten ein Programm für die ganze Familie – und der Eintritt ist frei!“

eMotion HUSUM – Tage der E-Mobilität, am 26. Und 27. September von jeweils 10:00 Uhr – 17:00 Uhr in der Messe Husum & Congress, Am Messeplatz 12-18 in Husum. Der Messebesuch ist kostenlos.

Mehr Informationen unter e-motion-husum.de

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