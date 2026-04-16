domizil! HUSUM - Wohntrends für Feriengäste und das eigene Zuhause am 7. + 8. November
Schleswig-Holsteins Fachmesse für Ferienvermietung kommt mit neuem Konzept zurück
Im Urlaub so komfortabel wie in den eigenen vier Wänden
„Ferienwohnungen sind heute wie ein Zuhause auf Zeit“, sagt Jolina Krampe. „Im Urlaub werden ähnliche oder auch höhere Ansprüche an Komfort, Gemütlichkeit und Nachhaltigkeit gestellt als bei der Ausstattung des eigenen Heims. Daher lag es für uns nahe, die Messe auf das moderne Wohnen insgesamt auszuweiten.“ Die domizil! HUSUM bleibe der wirtschaftlich relevanten Ferienvermietung treu, zeige jedoch gleichzeitig Lösungen aus mehr Segmenten und für ein breiteres Publikum. Ein stärkerer Fokus liege nun auf Energie und Nachhaltigkeit, auf Fördermöglichkeiten beim Bauen und Sanieren, auf neuen Technologien - aber auch auf der Einbeziehung des Gartens als Wohlfühlplatz sowie auf der individuellen und handwerklich kreativen Gestaltung von Wohnräumen.
Mit smarten Technologien Zeit und Geld sparen
„Wir wollen praxisnah zeigen, welche Optionen es gibt, um beim Bauen, Wohnen oder Renovieren kurz- oder langfristig Geld zu sparen und wie Nachhaltigkeit und Lebensqualität schon bei der Ausstattung von Wohnräumen mitgedacht werden können - sei es für das eigene Zuhause oder für Feriengäste.“, sagt Jolina Krampe. Übernachtungen in Ferienwohnungen stehen bei Urlaubern hoch im Kurs, sie liegen zahlenmäßig noch vor Übernachtungen in Hotels oder auf Campingplätzen. Die Möglichkeit, bei der Verwaltung einer solchen Ferienwohnung durch den Einsatz smarter Technologien effizienter zu wirtschaften, wird gern genutzt. Laut Umfrage des Ferienhaus-Portals Holidu bieten beispielsweise über die Hälfte der Ferienhausvermieterinnen und -vermieter in Deutschland bereits ein kontaktloses Check-in an. Andere Technologien, wie z. B. smartes Heizen durch Fernsteuerung von Thermostaten, sind für die Ferienvermietung ebenso interessant wie für den privaten Wohnbereich. Und auch beim Thema Photovoltaik zeigt sich heute, dass Strom vom Dach nicht nur eine Lösung für den privaten Gebrauch ist, denn er kommt bereits in Ferienhäusern zum Einsatz.
Neues Design, frische Ausrichtung
Der Relaunch des Messekonzepts wird bereits im neuen Onlineauftritt sichtbar. Mit neuem Logo sowie neuer Farb- und Bilderwelt kündigt sich ein frischer Gesamtauftritt an. Das lila-gelbe Design setzt sich in weiteren Infomaterialien fort, wie beispielsweise im Flyer mit Informationen für Aussteller. Letztere können sich ab sofort über die Website oder eine telefonische Kontaktaufnahme anmelden. Jolina Krampe: “Die domizil! ist 2019 als ‚touristische Einrichtungsmesse‘ gestartet. Seit damals hat sich viel verändert, und das zeigen wir mit der domizil! HUSUM 2026.“
Mehr Informationen unter www.domizil-husum.de