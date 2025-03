NGC Evolution – Messe Husum & Congress erweitert beliebte LAN-Party und öffnet die Türen für Gäste

Die Messe Husum & Congress wird vom 24. bis 27. April einmal mehr zum Treffpunkt von Gaming-Fans und E-Sport-Profis. Diesmal jedoch unter neuen Vorzeichen. „Die Nordish Gaming Convention gibt es bereits seit 2014“, sagt Meike Kern, Geschäftsführerin der Messe Husum & Congress. „Mit der NGC Evolution entwickeln wir die LAN-Party weiter in Richtung eines Messe-Events für E-Sport-Interessierte.“ So ist in diesem Jahr erstmals der Erwerb eines Gästetickets an der Tageskasse möglich. Dies erlaubt den Zugang zum informativen Ausstellungsbereich mit Gaming Stationen, VR-Brillen und Trainingsfläche sowie zu Insider-Vorträgen und Live-Übertragungen aus den Wettkämpfen vor Ort.In den vergangenen Jahren haben sich die LAN-Partys in Husum zu einer festen Größe in der Gaming-Szene entwickelt. Hier treffen regelmäßig alte Bekannte aufeinander, zum Zocken und zum Austausch über neueste Trends und Technik. Hochkonzentriert geht es dann bei den offiziellen Turnieren zur Sache. Dafür melden sich Spielerinnen und Spieler schon im Vorhinein als feste Teams an. Turniertitel sind in diesem Jahr der Taktik-Shooter „Counter-Strike“, das Action-Rollenspiel „League of Legends“ sowie die Fußballsimulation „EA Sports FC 25“. Die Messe Husum & Congress stattet dafür ihren Saal im Nordsee Congress Centrum mit Tischen und technischer Infrastruktur an rund 250 Plätzen aus. Das Equipment - vom Monitor bis zur blinkenden Deko - bringen die Spieler selbst mit. „Wir erwarten gut gelaunte Teams und spannende Wettkämpfe“, sagt Dennis Leuchtmann vom Projektteam der Messe Husum & Congress. Er verrät: „Für die Gewinnerteams ist ein Preisgeld von je 1.000 Euro ausgelobt, für die ersten drei Plätze winkt zudem Marken-Hardware als Sachpreis.“Größter Aussteller im begleitenden Rahmenprogramm der NGC Evolution ist die Bundeswehr. Sie zeigt beispielsweise, wie Virtual Reality für Drohnensimulationen genutzt wird. Außerdem stellen Bundeswehrsoldaten auf dem Messegelände Fahrzeuge mit Technologie für unterschiedliche Einsatzzwecke vor. Das Karrierecenter der Bundeswehr steht währenddessen im Info-Truck mit einem Beratungsangebot bereit. Weitere Aussteller sind der E-Sport-Verband Schleswig-Holstein, dessen Ziel es ist, nachhaltige Strukturen für den Spielbetrieb insgesamt zu fördern. In den ebenfalls vor Ort vertretenen Regionalzentren Husum, Heide, Flensburg und Mölln können E-Sportler regelmäßig trainieren. Ebenfalls auf der Ausstellungsfläche, und damit in dem für Tagesgäste zugänglichen Bereich, befindet sich die „NGC Home“. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Mix aus Lounge und Übertragungsstudio, in dem der Verlauf der Wettkämpfe von allen Besuchenden auf dem Bildschirm verfolgt werden kann.Im Gegensatz zum freizeitorientierten Gaming steht beim E-Sport ein professioneller Wettkampfcharakter im Vordergrund. Die Kompetenzen, die hierbei gefördert werden, sind durchaus auch von Arbeitgebern gefragt, weiß Human Resources- und E-Sport-Experte Timo Schöber. Er ist einer der Vortragenden, die neue Einblicke in die Welt des Computer-Sports ermöglichen. Weitere bekannte Speaker aus der Szene sind der E-Sport-Rechtsanwalt Oliver Daum sowie der Dozent und Personalberater Frank Simoneit. Er kennt den Wert von E-Sport beispielsweise für die Bereiche Teambuilding und Recruiting. Nele Schmidt vom Regionalzentrum Husum ist zuständig für Jugend- und Bildungsarbeit im E-Sport Verband Schleswig-Holstein und kann berichten, wie das Spielen von „League of Legends“ sie in die Welt des E-Sports geführt hat.Die NGC ist eng mit den Anfängen des E-Sports in Schleswig-Holstein verbunden. Im vergangenen Jahr ist der Beitritt der Veranstalterin, der Messe Husum & Congress, zum E-Sport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH) erfolgt. Leuchtmann: „Der Landesverband hat das Ziel, den E-Sport voranzubringen. Wir wollen dabei mit der NGC Evolution unterstützen, indem wir Wissen vermitteln, Möglichkeiten aufzeigen und Kontakte herstellen.“Tagestickets für Besucherinnen und Besucher sind mit altersentsprechenden Zugangsmöglichkeiten verbunden und kosten 5,- Euro. Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren sind frei. Das Parken auf dem Gelände der Messe Husum & Congress ist kostenlos.Weitere Informationen und Online-Tickets zur Teilnahme an der viertägigen LAN-Party inklusive Übernachtungsmöglichkeit unter ngc-germany.de