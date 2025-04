NGC Evolution: Eintauchen in die Welt des E-Sports

Vom 24. bis 27. April lädt die Messe Husum & Congress auch in diesem Jahr wieder zur LAN-Party inklusive Turnierspielen ein. Die NGC Evolution ist außerdem für Neulinge in Sachen E-Sport interessant. „Wir ermöglichen allen Interessierten den kostenlosen Zugang zum Ausstellungsbereich mit Gaming Stationen und einer Trainingsfläche für Aktivitäten mit der VR-Brille“, sagt Dennis Leuchtmann vom Projektteam der Messe Husum & Congress. Die LAN-Party und die Wettkämpfe der Nordish Gaming Convention (NGC) finden unterdessen in einem separaten Bereich für angemeldete Teams statt. Besucherinnen und Besucher können die Turnierspiele am Bildschirm in der Lounge verfolgen. Und auch auf dem Außengelände der Messe gibt es etwas zu sehen. Leuchtmann: „Die Bundeswehr ist mit modernster Technik vor Ort. Wer sich für Digitalisierung und Simulationen interessiert, kann beispielsweise Virtual Reality bei Drohnensimulationen erleben.“Unterstützt von Phillip Ebben, Geschäftsführer des Landeszentrums für E-Sport Schleswig-Holstein, stellen die Regionalzentren den Besucherinnen und Besuchern der NGC Evolution klassische E-Sport-Titel zum Ausprobieren vor. Anhand des Multiplayer-Computerspiels „Rocket League“ zeigen Nele Schmidt und ihr Team an sechs Gaming-Stationen, wie Training und Wettkampf im E-Sport aussehen können. Denn E-Sport unterscheidet sich vom reinen Zocken zum Zeitvertreib nicht nur durch den Wettkampfcharakter der Spiele. Schmidt: „Zum klassischen Trainingsalltag gehören das Eingewöhnungsspiel, Bewegungspausen mit kleinen Spaziergängen an der frischen Luft oder Mobilitäts- und Dehnübungen sowie die Reflektion des Zusammenspiels und der eigenen Leistung.“ Nele Schmidt ist ehrenamtlich tätig im erweiterten Vorstand für Jugend und Bildung im E-Sport, beim Landesverband Schleswig-Holstein in Kiel und außerdem Leiterin der noch jungen Abteilung E-Sport im „Husumer Sportverein seit 1875“. Hier trainieren Jugendliche ab 14 Jahren. Mit dieser Altersgruppe hat die junge Frau auch beruflich zu tun: Schmidt ist Gesamtschullehrerin, unterrichtet 5. bis 10. Klassen und ist überzeugt, dass auch Sport am Computer eine Reihe wichtiger Fähigkeiten fördert: „E-Sport ist ähnlich komplex wie Schach. Und es gilt, nicht nur die eigenen Spielzüge im Blick zu haben, sondern auch die gegnerischen zu antizipieren, blitzschnell Entscheidungen zu treffen und dabei mit dem Team abgestimmt zu handeln. Das erfordert Konzentration, taktisches Verständnis und ein hohes Maß an geistiger Flexibilität.“Zur NGC Evolution bringen Ehrenamtliche aus den E-Sport Regionalzentren und dem Landeszentrum mehrere PCs mit Computerspielen und VR-Brillen für Bewegungsspiele, beispielsweise mit Lichtschwertern, mit. Auch große Gymnastikbälle gehören zur Ausstattung. Ein auszubildender Physiotherapeut zeigt, welche Übungen auf dem Ball nach langem Sitzen den Rumpfbereich entlasten. Außerdem ist zu erfahren, welche Kraftsportübungen Rücken und Nacken gezielt stärken, um Verspannungen und Schmerzen vorzubeugen, die beim Sitzen am PC entstehen können. Bei einer anderen Übungseinheit sind mehrere fliegende Tischtennisbälle gleichzeitig zu fangen. Schmidt: „Mobilitätstraining ist wichtig. Auch die Handgelenke sollten aufgewärmt werden, zur schnellen Bedienung von Maus und Tastatur – hier wollen wir den Spielern vor Ort ein paar Ideen zeigen.“Mit der Ausstellung in der Messe Husum & Congress will Nele Schmidt auch Mädchen für den aktiven E-Sport begeistern: „Frauen sind im Gaming zwar ebenso stark vertreten wie männliche Spieler. Bei den Wettkampfspielen sind sie jedoch extrem unterrepräsentiert.“ Die engagierte E-Sportlerin ist selbst über den Titel „League of Legends“ in die Welt des Gamings eingestiegen und kann darüber einiges berichten. Spannende Insights gibt es außerdem beim NGC-Referententag am Samstag, 26. April. Zu den Speakern gehören beispielsweise Fabio de Nicolo, Vorsitzender des „Husumer Sportvereins seit 1875“ und Frank Simoneit, Mitbegründer von lvlup!HR. Sein Thema ist die computergestützte Bewerberauswahl von Unternehmen. „Ich habe Frank Simoneit bei der Eröffnung des E-Sport Regionalzentrums in Husum angesprochen“, erzählt Dennis Leuchtmann. „Ich freue mich, dass wir mit unseren Vortragenden und dem Programm der NGC Evolution verschiedene Facetten des E-Sports beleuchten werden. Wir laden dazu alle Gamingfans herzlich ein.“Die Veranstaltung in der Messe Husum und Congress ist für Gäste kostenlos und mit altersentsprechenden Zugangsmöglichkeiten verbunden.Weitere Informationen unter http://ngc-germany.de