Hier kommt der kleine Krokus groß raus

Husum feiert das millionenfache Erblühen der lila Schwertliliengewächse im Frühling vor maritimer Kulisse mit bunten Marktständen und Musik. Zu den Höhepunkten am 22. und 23. März gehören die Krönung der neuen Krokusblütenmajestät und der zum zweiten Mal stattfindende Wettbewerb im Zuge der Landesmeisterschaft für Floristik. Zusätzlich zum begleitenden Kunsthandwerksmarkt bereichert ein verkaufsoffener Sonntag dieses besondere Wochenende.Die „bunte Meile“ in der Innenstadt und der Markt auf dem Schlosshof öffnen an beiden Festtagen um 10:00 Uhr. Am Samstag ab 10:30 Uhr zieht der Spielmannszug Rödemis durch die Festmeile. Er lenkt die Aufmerksamkeit mit Flöten- und Trommelklängen auf die Eröffnungsfeier vor dem alten Rathaus.Kein Krokusblütenfest ohne Krönungszeremonie – das gilt zumindest, seit 2001 erstmals eine Krokusblütenkönigin gewählt wurde. „Wir laden traditionsgemäß den Husumer Bürgermeister dazu ein, die Proklamation der neuen Majestät zu begleiten und dem gesamten Fest einen offiziellen Rahmen zu verleihen“, sagt Meike Kern, Geschäftsführerin der Messe Husum & Congress. Bürgermeister Martin Kindl wird das Husumer Krokusblütenfest am Samstag, den 22. März, um 11:00 Uhr auf der Treppe des alten Rathauses feierlich eröffnen. Noch-Amtsinhaberin Annika Kral überreicht dann ihre Krone an die neue Krokusblütenmajestät.Im Anschluss warten vielfältige Programmhighlights auf das Publikum. Auf dem Marktplatz geht es um 12:00 Uhr und um 13:30 Uhr weiter mit Live-Musik. Außerdem starten am Samstag und Sonntag um 14:30 Uhr von der Tourist Information am Marktplatz die Stadtführungen „Husum in 60 Minuten“. Wer direkt in die Historie des lilablühenden Schlossgartens eintauchen möchte, schließt sich einer der „Gewandführungen“ an, die dort am Samstag ab 13:00 Uhr und Sonntag ab 11:00 Uhr gegen einen Unkostenbeitrag angeboten werden.Als neuen Programmpunkt hat die Veranstalterin erstmals einen Poetry Slam organisiert. Dabei handelt es sich um eine beliebte Form des Wettstreits rund um die Dichtkunst. Vier Künstlerinnen tragen auf der Bühne selbstgeschriebene Stücke vor und lassen das Publikum an ihren Gedanken zu den Themen Husum und Frühling teilhaben. Der Poetry Slam startet am Samstag um 16:00 Uhr auf dem Marktplatz.Am Sonntag erklingt dann wieder Musik von der Marktplatz-Bühne, gespielt von „Second Swing“, ab 11:00 Uhr und 12:30 Uhr. Zudem startet jeweils um 11:30 Uhr und 14:30 Uhr eine weitere Stadtführung. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr ist auch der Fachverband Deutscher Floristen Nord e.V. am Sonntag, den 23. März, wieder Teil des Krokusblüten-Festprogramms. Ab 9:45 Uhr beginnt der Floristikwettbewerb für die Deutsche Meisterschaft. Austragungsort ist zunächst die Husumer Neustadt. Das finale Schaubinden mit anschließender Versteigerung von Blumensträußen findet später, um 14:50 Uhr, auf der Bühne am Marktplatz statt. Der Wettbewerb endet um 17:00 Uhr mit einer Auszeichnung: der Vergabe der „Silbernen Rose“.Das Festprogramm und die bunte Meile enden an beiden Tagen jeweils um 18:00 Uhr. Auf dem Heimweg lohnt sich ein Abstecher von der Innenstadt in den Schlosspark. Denn spätestens nach Sonnenuntergang, gegen 18:40 Uhr, kommt hier eine weitere Besonderheit zur Geltung. Kristin Hultzsch, Projektleiterin bei der Messe Husum & Congress: „Am Eingang zum Schlosspark findet man erstmals sechs 1,20 Meter große Holzkrokusse als neue Fotospots. Diese werden, zusammen mit dem Tor und dem Schloss, lilafarben angestrahlt.“Die Messe Husum & Congress ist verantwortliche Organisatorin des beliebten Events, das vom Engagement regionaler Vereine und Institutionen lebt. Unterstützung gibt es dabei vom ebenfalls beim Messehaus angesiedelten Stadtmarketing, welches das Event auf den Kanälen der Marke „Husum erleben“ zusätzlich bewirbt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung unter: www.husumerleben.de/husumer-krokusbluetenfest