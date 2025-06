HUSUM WIND 2025 startet mit großer Offshore-Exkursion

Husum im Mai 2025 – Zum Auftakt der HUSUM WIND 2025 findet am 15. September 2025 eine besondere Fachveranstaltung auf See statt: Von Hamburg aus startet eine ganztägige Offshore-Exkursion, die in Umfang und Konzept die größte ihrer Art in Europa in den vergangenen fünfzehn Jahren darstellt. Fachbesuchende, Ausstellende und Unternehmen erhalten dabei die Möglichkeit, die Entwicklung der Offshore-Windenergienutzung der letzten fünfzehn Jahre live vor Ort nachzuverfolgen. Angesteuert werden dabei Anlagen von den ersten aus dem Jahr 2010 bis hin zur neuesten und größten Generation der 15-Megawatt-Anlagen. Organisiert wird die Exkursion von der Messe Husum & Congress in Zusammenarbeit mit dem Branchennetzwerk WAB e.V. und der Fährreederei FRS Helgoline.Die Offshore-Windenergie wird auch auf der HUSUM WIND 2025, die dieses Jahr vom 16. bis 19. September stattfindet, ein zentrales Thema sein. Als eine der führenden Plattformen für die Windindustrie im deutschsprachigen Raum präsentiert die Messe Innovationen, Projekte und Entwicklungen sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich. Dabei steht insbesondere die wachsende Bedeutung der Offshore-Erzeugung für die Energieversorgung der Zukunft im Fokus.Offshore-Windkraft gilt als unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende in Deutschland und den angrenzenden Märkten. Die installierten 9.200 Megawatt an Kapazität in Nord- und Ostsee leisten heute einen wesentlichen Beitrag zur klimafreundlichen Stromversorgung; zahlreiche neue Projekte sind in Planung oder bereits im Bau. Um die angestrebten Klimaziele und die Energiesicherheit zu erreichen, wird in Deutschland ein erheblicher Ausbau der Offshore-Leistung angestrebt.Während der ganztägigen Tour werden 25 Offshore-Projekte führender Betreiber wie EnBW, EWE, Ørsted, RWE, Vattenfall, Ocean Breeze Energy und dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT Offshore angesteuert. Neben bereits in Betrieb befindlichen Anlagen stehen auch Projekte im Bau auf dem Programm, darunter Borkum Riffgrund 3 und EnBW He Dreiht. Auch liegt die neueste Station Dolwin Epsilon des Betreibers Tennet Offshore GmbH, die aktuell auf See installiert wird, auf der Tourroute. Fachkundige Erläuterungen an Bord ermöglichen detaillierte Einblicke in aktuelle Technologien und Verfahren. Der High-Speed-Katamaran „Halunder Jet“ der Reederei FRS legt am Montag, 15. September, um 07:00 Uhr in Hamburg ab und kehrt gegen 19:00 Uhr dorthin zurück. Für die Teilnehmenden wird ein umfassendes Catering bereitgestellt. Darüber hinaus bietet die Exkursion eine Plattform für den fachlichen Austausch und Networking in exklusiver Atmosphäre auf See.Für Fachbesuchende: 349,00 € (inkl. Catering und einem kostenfreien Tagesticket für die HUSUM WIND 2025, gültig für einen Tag nach Wahl)Ticket: 279,00 € je Ticket (inkl. Catering, ohne Tagesticket)Ab 10 Tickets: 259,00 € je Ticket (inkl. Catering, ohne Tagesticket)Die Zahl der Plätze ist begrenzt.Tickets über www.husumwind.com/de/tickets erhältlich. Informationen finden Sie auf https://www.husumwind.com/de/entecken/highlights/offshore-exkursion