Fellnasen & Friends: Beliebtes Event für Tierfans kommt wieder!

Norddeutsche Tierfans können sich freuen: Mit dem 07. und 08. März steht jetzt der Termin für die Fellnasen & Friends 2026 fest. Die Veranstaltung der Messe Husum & Congress wurde im März dieses Jahres etabliert und ist Schleswig-Holsteins einzige Haustiermesse. Schon in der ersten Ausgabe hatte das Event 4.200 große und kleine Besucherinnen und Besucher angezogen. „Unsere Messe für die ganze Familie wird nächstes Jahr mit einem noch breiteren Angebot an Produkten, Dienstleistungen, Unterhaltung, Spaß und Information wiederkommen“, sagt Meike Kern, Geschäftsführerin der Messe Husum & Congress. „Das Projektteam entwickelt das Konzept dieser sympathischen Veranstaltung aktuell mit großem Engagement weiter.“



Weiterentwicklung unter neuer Projektleiterin



Im Mittelpunkt der Planungen steht die neue Projektleiterin Jolina Krampe. Die junge Husumerin war bereits als Projektassistentin mit wesentlichen Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der ersten Haustiermesse betraut. „Ich freue mich sehr darauf, nun als Projektleiterin meine Ideen umzusetzen und unseren Besucherinnen und Besuchern bei der nächsten Fellnasen & Friends noch mehr anbieten zu können“, sagt Krampe. Die Orientierung am Tierwohl werde dabei weiterhin der Grundtenor der Veranstaltung bleiben. So bleiben u.a. Verbände und Vereine ein fester Bestandteil des Ausstellungskonzepts. Krampe: „Es wird auch neue Highlights geben, die arbeiten wir gerade aus“.



Zunächst wurde die Homepage „fellnasen-friends.de“ frisch gestaltet. Hier findet sich auch das neue Logo mit dem Claim „Tierisch nordisch“. Dieses wird künftig auf Anzeigen, Plakaten oder Merchandise-Artikeln für den Wiedererkennungswert der Endverbrauchermesse sorgen und hebt den familiären Charakter der Messer hervor. Die Veranstaltung soll Frauchen und Herrchen ganz unterschiedlicher Haustiere ansprechen. Daher werde die Vielfalt der tierischen Hausgenossen in der nächsten Messeausgabe noch stärker zum Tragen kommen, so die Projektleiterin. Auch das Rahmenprogramm werde erweitert. Eine zeitlich dichtere Taktung der Expertenvorträge soll für eine größere Themenvielfalt sorgen.



Sonderfläche für Newcomer und Kleinstunternehmen



Schon nach der ersten Haustiermesse hatte es viel positives Feedback von den ausstellenden Unternehmen gegeben. Um diesmal auch Newcomern und



Kleinstunternehmen die Möglichkeit zur Präsentation ihres Angebotes zu offerieren, werden im Bereich „Sondershow“ Komplettpakete zu Vorzugspreisen angeboten. Damit kommen selbst messeunerfahrene Unternehmen auf einfache Weise zu einem Stand in der Messehalle. Für die Besucherinnen und Besucher wird es neben dem bunten Ausstellungsmix und den Fachvorträgen wieder einen Café-Bereich geben. Zudem können sich die Gäste, die schon in der ersten Messeausgabe viel Spaß bei den vorgestellten Hundesportarten hatten, nächstes Jahr auf ein erweitertes Showprogramm freuen. Krampe: „Meine Liste ist lang, die Umsetzung ist in vollem Gange - und ich bin voller Tatendrang.“



Alle Infos zum Ausstellen oder Besuchen unter: fellnasen-friends.de

(lifePR) (