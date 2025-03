Erfolgreiche Messe Fellnasen & Friends: Der Norden zeigte sein Herz für Tiere

Rund 50 Ausstellende waren am sonnigen zweiten März-Wochenende Ziel von Tierfans aller Altersklassen. Gut gelaunte Zwei- und Vierbeiner freuten sich dabei über handgemachte Accessoires und Spielzeuge für Hunde und Katzen sowie über Angebote zur Fellpflege und Futtersorten für jeden Tiergeschmack. Für Aufsehen sorgte unter anderem die selbstreinigende Katzentoilette des Ausstellers „AstroPet“. Das Unternehmen ist mit smarten Technologien zur Rundumversorgung von Samtpfoten vor allem auf Messen zu bewundern. Unterdessen sorgten die Experten-Vorträge zur Tiergesundheit teilweise ebenso für Andrang wie die verschiedenen Live-Vorführungen von Hundesportarten auf der Showfläche. Beim Gang durch die Messehalle führten die unterschiedlichsten Leinenträger, vom niedlichen Hündchen bis zum stattlichen Riesen, zum interessierten Austausch unter Frauchen und Herrchen.Sehr hilfreich habe sich auch die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt gestaltet, so die Veranstalterin. Dies bezöge sich sowohl auf Zusammenarbeit bei der Vorplanung als auch auf die reibungslosen Vor-Ort-Kontrollen. Eine Ausstellung von Tieren hatte es nicht gegeben. Kristin Hultzsch, Projektleiterin der Fellnasen & Friends bei der Messe Husum & Congress, betonte, dass der Messeschwerpunkt auf der Gesundheit und dem Glück von Tieren lag.Gesunde Tierhaltung war bei den ausstellenden Vereinen ebenfalls Thema. Vertreten waren hier u.a. der Tierschutzverein Nordfriesland, die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen „Veto“ sowie die Organisationen „Einfach Tierschutz“ und „Future 4 Paws“. Heidi Carstensen von der DRK-Rettungshundestaffel Niebüll freute sich über viele Teilnehmende am Crashkurs „Erste-Hilfe-am-Hund“ und über Voranmeldungen zum regulären Kursangebot für Hundefreunde beim DRK. Am Stand von Anke Kraus und ihrem Team von der Kaninchenhilfe Nordfriesland machten derweil vor allem Familien mit Kindern halt, freuten sich über süße Gewinne beim Wissenstest zur Kaninchen-Fütterung oder erkundigten sich nach einer Tierpatenschaft. Wieviel Platz manch lauffreudiger Nager benötigt, zeigten gleich am Nachbarstand die Meerschweinchenfreunde Deutschland. Der Landesverband Schleswig-Holstein verbindet die Meerschweinchen-Community im nördlichsten Bundesland.Mit Leckerlis, Kratzpappe oder Hundekörbchen, mit reichlich neuen Informationen und Inspirationen oder sogar einem besonderen Foto ihres Lieblings traten am Sonntag um 18:00 Uhr die letzten Haustierfans ihren Heimweg an. Für alle Tierbegeisterten, die das Event diesmal verpasst haben, gibt es eine gute Nachricht: „Es wird auch im nächsten Jahr wieder eine Fellnasen & Friends in unserer Messehalle geben“, sagt Meike Kern.“ Wir werden die Veranstaltung weiter ausbauen und dabei auch die Rückmeldungen und Feedbacks der Ausstellenden und Besuchenden berücksichtigen. Den neuen Termin geben wir in Kürze bekannt.“Informationen zur neuen Haustiermesse „Fellnasen & Friends“ unter: http://fellnasen-friends.de