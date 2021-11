On the Edge - Conversations on Sustainability in Art, Design and Media

Wir scheinen am Abgrund zu stehen: Dieses Gefühl bekommt man, wenn man auf all die ökologischen Katastrophen, Kriege, Ressourcenknappheit und prekären Arbeitsverhältnisse der heutigen Zeit blickt. Aber es ist nicht nur dieser Zustand und das damit verbundene Gefühl, um das in der interdisziplinären Ringvorlesung „On the Edge“ gehen soll. Es dreht sich auch um Machtkonstellationen, um die Architektur der Systeme, in die jede*r von uns täglich involviert ist, beruflich und persönlich, öffentlich und privat.Was bedeutet es, am Rande des Systems zu stehen? Wie viel Macht hat man, um die im Zentrum getroffenen Entscheidungen zu beeinflussen? Wie können sich die Ränder emanzipieren und solidarisieren? Diese Fragen sind nicht neu, aber sie gewinnen an Bedeutung angesichts des "Edge Computing", das in der IT-Branche und darüber hinaus immer wichtiger wird und sich vom technischen zum ideologischen Paradigma wandelt. Die Last und die Verantwortung werden an die Ränder der Netze verlagert, aber die Autonomie wird ihnen genommen. Die Merz Akademie hat Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen eingeladen, um diese Prozesse zu beleuchten.Kuratiert von Prof. Peter Ott (Film und Video), Prof. Kevin B. Lee (Crossmedia Publishing) und New Media-Professor*in Mario Doulis und Olia Lialina.(Software-Künstlerin, Niederlande): Refusing the Burden of Computation. Thinking in Pictures about Edge Computing and the Discourse of Sustainable ICT(Medientheoretikerin, Kanada): Streaming Carbon Footprint and Small File Media(Professor für Screen Studies, Australien): Distributed Networks, Dispersed Subjects: Exploitation as Extraction(Kollektiv, Belgien): Resisting the Total Surveillance of Our Cities and of Our Lives(Künstlerischer Leiter des Künstlerhaus Stuttgart): Provision of Work Services in the Political Economy of Art(Designer, Niederlande): The Elephant in the Device. One Entreprecarious Platform, Many POVsDie Vorträge finden auf Englisch statt.Der Besuch der Ringvorlesung ist mit einem 2G-Nachweis möglich.Zur Vortragsreihe mit allen Terminen, Link zum Livestream: