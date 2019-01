Wegen Inventur geöffnet – Meeresbewohner zählen im SEA LIFE Timmendorfer Strand

04.01.19

Im SEA LIFE Timmendorfer Strand steht der Januar wieder ganz im Zeichen der Inventur. Denn wie jedes andere Unternehmen muss auch das Großaquarium die Anzahl der Bewohner „auf den Fisch genau“ ermitteln. Doch anders als in Super- und Baumärkten halten die Bewohner der bunten Unterwasserwelt nicht still. Bei mehr als 2.500 Tieren und 500.000 Litern Wasser kann das Zählen schon zur echten Geduldsprobe werden!



Timmendorfer Strand, Januar 2019. Auf ein Neues! Pünktlich zum Jahresstart ist es wieder soweit, die Aquaristen des SEA LIFE Timmendorfer Strand stehen lange Zeit vor den Becken und betrachten die Bewohner. Aber sie bestaunen nicht die Vielfalt der Meere, ganz im Gegenteil, sie zählen Fische! Doch das ist auch mit einigen Herausforderungen verbunden. „So manch eine Zählaktion kann da wirklich kompliziert werden. Aber wir haben unsere Tricks“ lacht Cathrin Pawlak, die biologische Leiterin des SEA LIFE Timmendorfer Strand. So werden die Tarnungskünstler beispielsweise mit Futter hervor gelockt und es wird unter anderem mit Fotobeweisen gearbeitet. „Wenn man vor den Aquarien nicht weiterkommt ist es durchaus üblich, Schwärme abzufotografieren. Dann kann man ganz in Ruhe am Schreibtisch zählen“, so Pawlak weiter.



Unterstützung war auch vor Ort. Fleißig waren zwölf Jungen und Mädchen an diesem spannenden Tag mit dabei. „Die Kinder haben uns super geholfen“ freut sich Florian Fischer, General Manager des SEA LIFE Timmendorfer Strand. „Besonders spannend für die jungen Helfer war das Messen der Grünen Meeresschildkröte Speedy, denn hierfür musste ein Taucher extra in das 220.000 Liter fassende Ozeanbecken steigen. Stolze 89cm Länge hat unsere Grüne Meeresschildkröte.“, so Fischer weiter. Ein weiteres Highlight war das Wiegen und Messen der zwei Boa Constrictor: 2 m mit 7,44 kg und 2,19 m mit 7,96 kg ergab die Messung der großen Würgeschlangen.



Doch die genaue Anzahl der gezählten Tiere wird noch nicht verraten, denn alle Besucher sind noch bis zum 31. Januar 2019 herzlich eingeladen, sich an der Inventur zu beteiligen. Am Eingang erhalten sie einen Inventurzettel, auf dem eine Auswahl von Becken aufgelistet ist. Wer am dichtesten an das offizielle Ergebnis der Aquaristen herankommt, erhält eine SEA LIFE Jahreskarte für die ganze Familie!

