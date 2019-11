Pressemitteilung BoxID: 774122 (Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH)

Schlechte Erziehung im SEA LIFE Konstanz?

Die Seepferdchen im Großaquarium fressen, ohne vorher zu kauen

Seepferdchen, die nicht kauen und beim Fressen schmatzen? Wird im SEA LIFE Konstanz etwa nicht auf eine gute Kinderstube geachtet? Nein! Seepferdchen haben eine ganz eigene Art zu fressen, auf Tischmanieren wird dabei verzichtet.



„Seepferdchen haben weder Zähne noch einen Magen“, erklärt David Garcia, Kurator im SEA LIFE Konstanz. Doch wie nehmen sie dann Nahrung auf und verwerten diese? Sie besitzen eine enorme Saugkraft, sodass sie ihre Beute einfach mit dem Rüssel einsaugen. Die Saugkraft ist sogar so stark, dass der eingesaugte Fang im Mund zerplatzt. Somit kann das Futter ganz ohne Zähne in das Verdauungssystem befördert werden. Ihr Stoffwechsel funktioniert so schnell, dass das Futter direkt durch das Verdauungssystem rutscht und wieder ausgeschieden wird.



Im SEA LIFE Konstanz dreht sich bei den Themenwochen „Superhelden der Ozeane“ derzeit alles rund um die Superhelden der Unterwasserwelt und deren Fähigkeiten. Wer traut es sich zu, sich den Superkräften der Unterwasser-Helden zu stellen? Wer es schafft, mit den Meeresbewohnern mitzuhalten, bekommt am Ende des Parcours sogar eine kleine Überraschung!



Doch nicht nur die Meeresbewohner sind Superhelden, sondern auch die Tierpfleger im SEA LIFE Konstanz. Im Spätsommer 2019 bekamen die Seepferdchen im SEA LIFE Konstanz Nachwuchs, der in der Quarantäne von den Aquaristen groß gezogen wurde. Zuerst sind die Seepferdchen-Babys nur wenige Zentimeter groß und müssen daher getrennt von den großen Verwandten aufgezogen werden. Nun schwimmt der Seepferdchen-Nachwuchs aber bereits im großen Seepferdchen-Becken und kann von den Besuchern bestaunt werden. Seit vielen Jahren werden in den SEA LIFE Großaquarien erfolgreich Seepferdchen nachgezüchtet, da aufgrund der geringen Lebenserwartung von nur ein bis fünf Jahren der Schutz und die Zucht dieser Meeresbewohner besonders wichtig sind.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (