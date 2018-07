Prominente Hai-Taufe im SEA LIFE Oberhausen

„Oh, sind die süß“! Die ersten Stimmen zum Einzug der drei Baby-Haie in Deutschlands größter Hai-Aufzucht im SEA LIFE Oberhausen zeigen, wie begeistert alle von den Neuzugängen sind. Die drei Schwarzspitzen-Riffhaie Lilly, Mavi und Louis kamen im Frühjahr im SEA LIFE Timmendorfer Strand zur Welt. Mit Hilfe ihrer prominenten Taufpatin Gülcan Kamps ist der jüngste Nachwuchs nun in die Hai-Aufzucht in Oberhausen eingezogen, denn hier herrschen ganz besondere Rahmenbedingungen für die Kleinen, die sich am liebsten im Flachwasser aufhalten.



Zur feierlichen Taufe hat Gülcan Kamps die Jungtiere zunächst einzeln vermessen und gewogen. Jedes der Kleinen wiegt circa 2,6 kg. Lilly ist mit 65 cm Länge die Kleinste, Mavi und Louis sind mit 67 cm zwei Zentimeter größer als ihre kleine Schwester.

Gülcan Kamps war dabei direkt fasziniert von dem Neuzugang: „Ich bin so stolz, Hai-Patin sein zu dürfen“, erklärt die Moderatorin und genießt sichtlich den Moment, in dem die drei Baby-Haie ihr neues Zuhause erkunden. Tatkräftige Unterstützung bekam sie von den Kindern des Pestalozzikindergartens aus Recklinghausen.



Erst kurz vor den Sommerferien wurde die größte Hai-Aufzucht Deutschlands im SEA LIFE Oberhausen im Stil eines Mangroven-Waldes neu gestaltet - Mangroven sind ein Sammelbegriff für Bäume und Büsche in den Gezeitenzonen, die für die Tierwelt überlebensnotwendig sind. Direkt nach der Geburt schwimmen Schwarzspitzen-Riffhaie in Ufernähe und suchen während ihrer Kindheit Schutz in den Pflanzen.

Neben dem 148 Quadratmeter großen Flachwasserbecken ist nun auch der nachgestellte Mangrovenwald ein besonderes HaiLight.



Die Jungtiere, die ausgewachsen bis zu zwei Meter lang werden, haben sich seit der Geburt im SEA LIFE Timmendorfer Strand gut entwickelt. Biologischer Leiter Timo Haußecker freut sich, dass in der Aufzucht erneut gesunder Nachwuchs heranwächst und ist sich sicher, dass sich die Neuankömmlinge in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen werden und sich gut mit den anderen Tierbabys vertragen.

