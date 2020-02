Karneval im Ozean

Tatsächlich hört sich Wodka für Fische eher nach einem verfrühten Aprilscherz oder Teil einer Büttenrede an. Doch für alle, die selbst ein Aquarium zu Hause haben, wird diese Information nicht neu sein. „Ziel ist es nämlich, durch den im Alkohol enthaltenen Kohlenstoff die im Wasser vorhandenen Bakterien zum Wachstum anzuregen. Die Bakterien bauen unerwünschte Nitrate ab und stellen somit eine gute Wasserqualität für die Lebewesen her“, erklärt Manuela König, Aquaristin im SEA LIFE Königswinter. Die Nutzung von Wodka für Aquarien sei eine Methode, die manche Hobbyaquarianer anwendeten, um den Bakteriengehalt in ihren Aquarien zu regulieren, fährt sie fort: „Wir allerdings gehen da sehr viel professioneller vor und nutzen große Nitratfilter um ein gleichmäßiges Bakterienmilieu in unseren Aquarien zu gewährleisten.“Weitere solcher kuriosen sowie interessanten Fakten werden den Besuchern des SEA LIFE Königswinter auf der Backstage Tour „Blick hinter die Kulissen“ nähergebracht. Wer sich also beispielsweise für die Funktionsweise einer Pumpe oder eines Filters in einem Großaquarium näher interessiert oder mal in die Futterküche schauen möchte, dem empfiehlt General Manager Frank Wohlrab ebendiese Tour: „Unter der Woche und am Wochenende nehmen wir unsere Gäste zweimal täglich mit hinter die Kulissen“ so Wohlrab.Nähere Infos finden Sie unter www.sealife.de oder auf facebook unter www.facebook.de/... Der Eintrittspreis von SEA LIFE Königswinter ist 14,95 Euro pro Erwachsenem und 11,95 Euro pro Kind.Die Unterwasserwelt hat täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr bzw. in den Ferien von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet (letzter Einlass 16.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr).Die neuen Führungen finden ab sofort jeden Tag jeweils um 12 Uhr und um 14 Uhr statt. Sie kostet 2,50 Euro Aufpreis pro Person (Kinder und Erwachsene). Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Es muss zusätzlich zum gebuchten Behind the Scenes Ticket, ein Tagesticket erworben werden.Tickets für diese außergewöhnliche Tour bekommt der Besucher direkt vor Ort im SEA LIFE Königswinter.Weitere Informationen sowie Details zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es auf www.sealife.de oder auf facebook unter www.facebook.de/...