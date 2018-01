Das SEA LIFE Konstanz sucht wieder " Junge Umweltschützer "

Die coolen Kids der letztjährigen Jungen Umweltschützer-Truppe können auf ein Jahr voller toller Projekte zurückschauen. Auf dem Programm der Jungen Umweltschützer, das Spaß am Lernen und nützliches Engagement für die Unterwasserwelt miteinander verbindet, standen zum Beispiel die tatkräftige Unterstützung bei der Ausstellungseröffnung der „Bucht der Seesterne“, eine Müllsammelaktion am Ufer des Bodensees und eine spannende Einführung in die Welt der Haie und Piranhas.

Nun beginnt ein neues Jahr und dies ist gleichzeitig auch der Start für eine neue Auflage der Jungen Umweltschützer im SEA LIFE Konstanz.



Die Jungen Umweltschützer werden zu exklusiven Events und Presseterminen eingeladen, und dürfen gemeinsam mit den SEA LIFE Mitarbeitern auch hinter die Kulissen der Unterwasserwelt schauen.



Es gibt viele spannende und vor allem wichtige Aufgaben, welche die Kids innerhalb des Großaquariums, aber auch im Rahmen der lokalen Naturschutzprojekte erledigen können, die jede Menge Spaß mit sich bringen, und gleichzeitig den Meeres - und Umweltschutz unterstützen.



Alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die selbst zum Schutz der Unterwasserwelt beitragen möchten, können sich bis zum 12. Februar 2018 für das Projekt bewerben. Als Bewerbung dient ein selbst gemaltes Bild von dem Lieblingsmeerestier, begleitet mit einem kleinen Textbeitrag, warum der oder die Bewerber/in bei den „Jungen Umweltschützern“ mitmachen möchte, versehen noch mit der Altersangabe und der Anschrift.



