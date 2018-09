Auftakt der „Cross the Oceans Challenge“ im SEA LIFE Oberhausen - Schwimmen für den Schutz der Meere

25.09.18

Vergangenen Freitag sind Mitarbeiter des SEA LIFE Oberhausen fleißig ihre Bahnen im AQUAPark für einen guten Zweck geschwommen. In den letzten sechs Monaten haben sich SEA LIFE Teams weltweit für den SEA LIFE Trust ins Zeug gelegt! Ob rudern, laufen, radeln oder jetzt auch schwimmen - alles zum Schutz der Meeresschildkröten.



Die Mitarbeiter des SEA LIFE Oberhausen sind dabei innerhalb von sechs Stunden insgesamt 1.134 Bahnen á 25 Meter geschwommen. Mit Hilfe des Hauptsponsors CentrO Oberhausen konnten letztendlich 850,50€ an den SEA LIFE Trust für den Erhalt und Schutz der Meeresschildkröten gespendet werden.



Der SEA LIFE Trust ist eine Partnerorganisation der SEA LIFE Aquarien auf der ganzen Welt. Die Organisation engagiert sich für den Schutz und Erhalt der Ozeane.Durch innovative, lehrende Naturschutzkampagnen und Projekte zum Schutz der Ozeane und Tierwelt, setzt sich die Organisation für plastikfreie Ozeane, nachhaltigen Fischfang, erfolgreiche Meeresschutzgebiete und das Ende der Ausbeutung der Meerestierwelt auf der ganzen Welt ein.



Weltweit gibt es sieben Arten Meeresschildkröten, die aufgrund von Umweltverschmutzung und Beifang in Fischernetzen gefährdet sind. Ihnen wird durch die Unterstützung des SEA LIFE Trust geholfen und Schutzprojekte finanziert, die dazu beitragen, das Leben von Hunderten von Schildkröten im Meer zu retten.



Wer mehr über SEA LIFE Trust und die regionalen Projekte erfahren möchte findet in der Trust Cove im SEA LIFE Oberhausen viele Informationen zum Schutz und Erhalt der Ozeane. In der interaktiven „Schutzbucht“ werden Klein und Groß über die Wichtigkeit des Meeresschutzes aufgeklärt und können interaktiv und spielerisch Tipps zum eigenen Beitrag erhalten.

