Adventskalender für die Meeresbewohner im SEA LIFE Konstanz

Kennt nicht jeder jemanden, der zu ungeduldig ist, in der Adventszeit täglich nur ein Türchen seines Kalenders zu öffnen und stattdessen immer gleich über den Inhalt für mehrere Tage herfällt? Die Meeresbewohner im SEA LIFE Konstanz gehörten wohl dazu, wenn man sie ließe. In der Adventszeit vom 01. Dezember bis 23. Dezember 2018 dürfen die verschiedenen Bewohner täglich um 12.30 Uhr ein Türchen ihres ganz persönlichen Adventskalenders öffnen.



Geschickt umarmt der Oktopus die viereckige Geschenk-Box, öffnet das kleine Türchen und seine Lieblingsspeise kommt zum Vorschein. Ein Ball wird von den Saiblingen durch das Gletscherbecken geschubst, dabei fallen Mückenlarven und kleingehacktes Futter heraus und werden sofort von den Saiblingen verzehrt. Diese Beschäftigungen mit den Meeresbewohnern nennt sich „Enrichment“ und wird im SEA LIFE Konstanz täglich von den Aquaristen durchgeführt.



Nadja Zunker, Tierpflegerin im SEA LIFE Konstanz, erklärt, warum die individuelle Beschäftigung mit den Meeresbewohnern so wichtig ist: „Beim sogenannten Enrichment fördern wir die individuellen Fähigkeiten der Tiere, wie zum Beispiel die Neugier des Oktopusses.“ Damit sich keine Routine einschleicht, ist jeden Tag ein anderes Aquarium mit seinen Bewohnern an der Reihe.



Doch nicht nur die Meeresbewohner profitieren in der Adventszeit, sie lassen vom 01. Dezember bis 23. Dezember 2018 auch die SEA LIFE Besucher daran teilhaben und bescheren ihnen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Von SEA LIFE Freikarten bis Plüsch-Kuscheltieren versteckt sich hinter jedem Türchen ein toller Preis. Alle Gäste, die beim Adventskalender-Enrichment im SEA LIFE Konstanz mit dabei sind, haben die Chance auf ein kleines, vorweihnachtliches Geschenk.





