Die Global Mercy kommt nach Ghana

Die Regierung von Ghana und die internationale Hilfsorganisation Mercy Ships haben ihre Partnerschaft erneut bekräftigt und angekündigt, dass das weltweit größte private Hospitalschiff, Global Mercy, im August 2026 nach Ghana kommen wird. Während es dort im Hafen von Tema liegt, wird das Schiff für spendenfinanzierte Operationen sowie Schulungen medizinischen Fachpersonals bereitstehen, um Ghanas nationale Ziele für eine sichere chirurgische Versorgung voranzutreiben.



Es ist der fünfte Einsatz von Mercy Ships in Ghana seit 1991. Dieser baut auf einer langen Geschichte der Zusammenarbeit auf, in deren Rahmen bereits mehr als 2.600 Operationen, 16.700 zahnärztliche Behandlungen und Schulungen für 139 medizinische Fachkräfte durchgeführt wurden.



Seine Exzellenz, Präsident John Dramani Mahama, unterstreicht die Bedeutung des Einsatzes für sein Land: „Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage von Freiheit. Sie ist die Währung unserer Würde. Sie ist unser größtes öffentliches Gut, und daher freue ich mich sehr, Mercy Ships nächstes Jahr in Ghana willkommen zu heißen.“



Während dieses Einsatzes vor Ort werden Patienten aus dem ganzen Land Zugang zu den Operationen an Bord haben. Zu den geplanten Eingriffen gehören Tumorentfernungen, Lippen-Kiefer-Gaumenspaltenkorrekturen, kinderorthopädische Operationen, Kataraktoperationen, plastisch-rekonstruktive Chirurgie, Behandlung von Geburtsfisteln sowie allgemeine und kinderchirurgische Eingriffe. Es wird ein landesweites Registrierungsverfahren geben, um Patienten in den entsprechenden Fachbereichen einzuplanen.



Gary Brown, Vorstandsvorsitzender und Interims-CEO von Mercy Ships, sagt:

„Mercy Ships fühlt sich geehrt, nach Ghana zurückzukehren, einem Land, mit dem uns eine lange Geschichte der Zusammenarbeit verbindet. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und anderen Partnern freuen wir uns darauf, lebensverändernde Operationen zu ermöglichen und in die chirurgische Fortbildung zu investieren, um das Gesundheitssystem Ghanas für die kommenden Jahre zu stärken.“



Neben chirurgischer Hilfe hat sich Mercy Ships in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und nationalen Interessengruppen aktiv für die Entwicklung und Umsetzung des Nationalen Plans für Chirurgie, Geburtshilfe und Anästhesie (NSOAP) in Ghana engagiert. Auf dieser Grundlage wird Mercy Ships weiterhin mit der ghanaischen Regierung zusammenarbeiten, um Bereiche zu identifizieren, in denen seine Programme an Bord und an Land, insbesondere in den Bereichen Bildung, Schulung und Stärkung der Gesundheitssysteme, den größten Mehrwert erzielen können. Mit der Global Mercy in Ghana werden diese Initiativen die Partnerschaft weiter stärken und zu einer dauerhaften Verbesserung der chirurgischen und medizinischen Versorgung im ganzen Land beitragen.



Für die Einsätze der Hilfsorganisation in Afrika werden stets ehrenamtliche Fachkräfte in verschiedenen Berufsfeldern gesucht. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei Mercy Ships hat, kann sich an das Deutschlandbüro mit Sitz in Landsberg am Lech wenden oder die Arbeit der Organisation mit einer Spende unterstützen. Weitere Informationen auf mercyships.de

