Pandemiefolgen und Lehrkräftemangel mit ehrenamtlicher Hilfe für Schüler abfedern

Das Lesen ist deshalb so wichtig, weil es die Basis für das Lernen in allen Fächern bildet. Daher alarmiert es, dass aufgrund der Pandemie 28 Prozent der Viertklässler nur noch schwach oder sehr schwach lesen können, ihnen fehlt ein halbes Lernjahr. Vor fünf Jahren waren es mit 22 Prozent deutlich weniger, so die aktuellen Ergebnisse der ersten wissenschaftlichen Studie zum Lesen nach der Pandemie von der TU Dortmund.Auch in anderen Fächern gibt es viel aufzuholen, eine langfristige Aufgabe, mit der die Schulen nicht allein gelassen werden dürfen. Der Lehrkräftemangel, die nur langsam anlaufende Hilfe aus dem Corona-Aufholpaket der Bundesregierung sowie die anstehende Integration der geflüchteten Kinder aus der Ukraine erschweren die Situation. Daher forderte Margret Schaaf, 1. Vorsitzende des MENTOR – Die Leselernhelfer Bundesverbands e.V.: „Die Nachfrage der Schulen nach der individuellen Förderung der Lesementor*innen ist seit dem Sommer 2021 sehr stark gestiegen, bundesweit fördern 13.000 Mentor*innen 16.600 Schüler*innen. Um noch mehr Leseförderung nach seinem erfolgreichen 1:1-Prinzip anbieten zu können, sucht der Verband neue Mitstreiter. Gründer von neuen, regionalen Vereinen für Mentor*innen erhalten eine umfassende Beratung des Bundesverbands sowie eine Anschubfinanzierung. Diese ermöglicht die Deutsche Bank Stiftung. Deren Geschäftsführerin Dr. Kristina Hasenpflug würdigte das ehrenamtliche Engagement der Lesementor*innen bei der Tagung in Gießen:Die Stiftung stärkt gemeinsam mit anderen namhaften Förderern den Bundesverband in seinem Engagement.In wissenschaftlichen Fachvorträgen und Workshops setzten sich die Mentor*innen im Gießener Tagungshotel Heyligenstaedt mit Strategien und Medien für die Leseförderung auseinander. Das Ziel der Mentor*innen ist es immer, die Lesefreude der Kinder und Jugendlichen zu wecken. Dazu Dr. Annika Kruse, 1. Vorsitzende von MENTOR – Die Leselernhelfer Gießen e.V.:Wer sich bei MENTOR – Die Leselernhelfer e.V. für Schüler*innen einsetzen möchte, findet auf der Internetseite www.mentor-bundesverband.de Informationen.frei für den redaktionellen Einsatz am 26.03.2021, ab 16 Uhr >>