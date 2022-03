Neuer Vorstand für den MENTOR – Die Leselernhelfer Bundesverband e.V.

Die drei neuen Vorstandsmitglieder bringen ihre umfassende Erfahrung aus der Leitung ihrer regionalen Mitgliedsvereine mit: Dr. Annika Kruse und Dr. Amelie Haas führen den Verein MENTOR – Die Leselernhelfer Gießen e.V. und Helmut Jüngst den MENTOR-Verein in Dortmund. Huguette Morin-Hauser ist bereits seit 11 Jahren im Vorstand des Bundesverbands aktiv, zuletzt als 2. Vorsitzende, seit 2013 gemeinsam mit Margret Schaaf. Die neue 1. Vor-sitzende zeigte sich sehr motiviert für ihr neues Ehrenamt:Andrea Pohlmann-Jochheim war im Bundesvorstand bereits seit 2015 für den Bereich Weiterbildung verantwortlich und führt dies in ihrer neuen Position als 2. Vorsitzende weiter. Für MENTOR ist sie bereits seit 2010 aktiv und hat den regionalen Verein LeseMentor Köln mitgegründet. Den Finanzbereich managet Schatzmeister Manfred zur Mühlen seit sechs Jahren, er setzt diese Tätigkeit fort. Der Bundesverband finanziert seine Arbeit über Fördermittel von Unternehmen, Stiftungen, der öffentlichen Hand sowie privaten Spendern.Unter dem Dach des Verbands und seiner Mitgliedsvereine fördern 13.000 Lesementor*innen 16.600 Schüler*innen in Zusammenarbeit mit den Schulen. Der Bedarf ist enorm gestiegen, da aufgrund von coronabedingten Schulschließungen, Wechselunterricht und zuletzt massiven Unterrichtsausfall viele Schüler*innen eine individuelle Förderung benötigen. Sie haben nicht richtig lesen gelernt und müssen viele Sorgen und Ängste in persönlichen Gesprächen bewältigen. Für diese Aufgaben sucht der Verband dringend neue Vereinsgründer*innen und Lesementor*innen sowie weitere Förderer. Informationen dazu bietet die Internetseite www.mentor-bundesverband.de