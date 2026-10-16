menoelle® GEL jetzt auch bei dm: Erstes bio-zertifiziertes, veganes Vaginalgel als Medizinprodukt bundesweit bei dm und Rossmann
menoelle® GEL lindert vaginale Trockenheit, Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ein patentiertes Haftgel aus pflanzlichen Polymeren spendet bis zu drei Tage lang Feuchtigkeit; eine Anwendung alle zwei bis drei Tage genügt in der Regel. Das Gel ist isotonisch, hat einen pH-Wert von rund 4 und besteht zu 95 Prozent aus Inhaltsstoffen aus biologischem Anbau wie Leinsamen-Extrakt und Aloe Vera.
Anders als viele herkömmliche Gleit- und Feuchtigkeitsgele verzichtet menoelle® GEL auf Glyzerin, Propylenglykol, Parabene, Silikone, Erdölerzeugnisse, Mikroplastik, Hormone sowie Farb- und Duftstoffe, die die empfindliche Vaginalschleimhaut reizen oder austrocknen können. Das Gel ist klinisch dokumentiert, klebt nicht und ist mit Kondomen aus Naturlatex und Polyisopren kompatibel. Auch nach einer Krebsbehandlung kann es auf hormonsensitivem Gewebe angewendet werden.
„Scheidentrockenheit betrifft fast jede zweite Frau in den Wechseljahren und viele jüngere, aber kaum eine spricht darüber. Mit dm und Rossmann machen wir eine sichere, natürliche Lösung so leicht zugänglich wie eine Handcreme“, sagt Patrick Schmick, Geschäftsführer der PhytoLife Pharma GmbH.
menoelle® GEL, 100 ml, PZN 17291533, UVP 14,95 Euro. Erhältlich bei dm und Rossmann sowie unter www.menoelle.com.
Über menoelle®
menoelle® ist die Fachmarke für Frauengesundheit in Wechseljahren, Intimgesundheit und Haargesundheit – alle Produkte ohne Hormone, ohne Phytoöstrogene, ohne Soja-Isoflavone. Dazu gehören klinisch dokumentierte Medizinprodukte bei Scheidentrockenheit und Scheidenentzündung, Nahrungsergänzungsmittel mit dem patentierten, von der EFSA als sicher bewerteten menoelle® Extrakt (EstroG-100®) aus Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa und Angelica gigas sowie klinisch getestete Haarpflege. menoelle® begleitet Frauen ab 40 durch Peri-, Meno- und Postmenopause und unterstützt die Intimgesundheit in jeder Lebensphase – rezeptfrei in Apotheke, Drogerie und online. menoelle® ist eine Marke der PhytoLife Pharma GmbH, Berlin.
menoelle® GEL ist ein Medizinprodukt (CE 1639). Vaginales Feuchtigkeitsgel mit Langzeitwirkung zur symptomatischen Linderung von vaginaler Trockenheit, Juckreiz, Reizungen, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. 100 ml, PZN 17291533, UVP 14,95 Euro. Nicht kompatibel mit Polyurethan-Kondomen. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.