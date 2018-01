parcado standardisiert die Stellplatzwelt

Der Wohnmobilmarkt boomt, doch der Platz auf guten Stellplätzen wird immer knapper – gleichzeitig steigen die Ansprüche der Zielgruppe. Mit einem standardisierten Konzept will parcado frischen Wind in den Markt bringen und in den kommenden fünf Jahren 100 Stellplätze bauen – an attraktiven Standorten, auf qualitativ hohem Niveau und digital vernetzt. Der erste Platz wird im Sommer 2018 eröffnet. Kommunen und Investoren profitieren von einer Komplettlösung: Neben dem Betreiberkonzept bietet parcado das Investment, kommunale Beratung, Marketing und ein Franchise-System.



Auf dem Stellplatzgipfel der CMT stellt parcado sein neues, standardisiertes Stellplatzkonzept vor. Mit diesem werden in den kommenden fünf Jahren 100 neue Plätze auf qualitativ hohem Niveau realisiert – für 5.000 Mobile und 2 Millionen Übernachtungen. Damit bietet parcado, eine Marke der meinSTELLPLATZ GmbH, eine innovative und digitale Lösung für die Stellplatzknappheit auf dem stark wachsenden Wohnmobilmarkt. Das skalierbare Konzept verspricht, Stellplätze in Kommunen erfolgreich zu machen und den Kunden das Gefühl zu geben, „Unterwegs zu Hause zu sein“.



Umfassende Studie mit Insights zu neuen Kundenbedürfnissen



Seit Jahren wächst der Wohnmobilmarkt nachhaltig – vom Einstiegslevel ab 25.000 Euro bis in den High-End-Bereich mit Investitionen von über 250.000 Euro. Das angestaubte Image des „armen Wohnmobilisten“ ist längst überholt, der hochwertige Individualtourismus ist auch in dieser Branche angekommen. Gründer Frank Heidemann hat sich im Vorfeld umfassend mit der Zielgruppe beschäftigt: „Wir haben eine große Studie durchgeführt, die uns wichtige Erkenntnisse geliefert hat über die Ansprüche der neuen Generation von Wohnmobilisten.“



Und laut Heidemann steigen die Ansprüche dieser Zielgruppe. Der durchschnittliche Wohnmobilist ist in den 50ern, gehört zum guten Mittelstand und setzt neue Prioritäten: Sicherheit, Sauberkeit und ein subjektives Minimum an Komfort werden auch auf Stellplätzen zunehmend wichtiger. Heidemann erklärt: „Die Studie hat gezeigt, dass es einen großen Markt gibt für hochwertige Stellplätze mit guter Infrastruktur und digitaler Vernetzung, der aktuell nicht bedient wird. Hier bieten wir mit parcado nun eine standardisierte Lösung.“



Einheitlich hohe Qualität, Services und Technologien als Unterscheidungskriterien



Den Vorteil für die Kunden der parcado Plätze beschreibt Heidemann so: „Auf all unseren Plätzen finden sie verlässlich das gleiche hohe Qualitätsniveau vor. Das können wir garantieren, weil wir sie selbst planen, bauen und betreiben. Das bietet Sicherheit und unterscheidet uns deutlich von den bisherigen Angeboten des Marktes.“ Für die Stellplätze gibt es drei verschiedene Lagekategorien: City, Nature und Sight. Auch qualitativ setzt parcado neue Standards: mit attraktiver Architektur, qualitativ hochwertigen Sanitäranlagen, einem vernünftigen Platzangebot und vor Ort buchbaren Zusatzleistungen wie z.B. Mieträdern und -PKW, Brötchenservice, Mini-Shop oder Fahrrad-Verwahrung.



Von der Buchung über die Auslastungsanzeige und regionale Informationen bis hin zur Bezahlung läuft bei parcado alles über eine App. „Digitale Technologien spielen bei unserem Angebot eine zentrale Rolle“, betont Heidemann. Schon bei der Anreise erkennt die Schranke dank Online-Buchung das Kennzeichen. Einmal auf dem Platz, können die Gäste untereinander mit der App kommunizieren, sich über Angebote des lokalen Handels informieren oder mehr über Sehenswürdigkeiten vor Ort erfahren.



Standardisiertes Konzept für Kommunen, Investoren und Franchise-Nehmer



Der erste Platz wird im Sommer 2018 in Bad Wurzach eröffnet – an Europas größtem Hochmoor. Die Komplettlösung aus einer Hand hat die Kommune dort sofort überzeugt. Neben dem Betreiberkonzept bietet parcado auch kommunale Beratung, Marketing und ein Franchise-System. Bundesweit laufen weitere Gespräche mit Kommunen und Investoren für die nächsten Plätze. „Das Konzept hat überdurchschnittlich hohe Renditen für Investoren, erleichtert den Kommunen die Arbeit und bietet mit uns als Betreiber auch langfristig Planungssicherheit.“



Für Heidemann ist die Investition in die Plätze auch eine Investition in die Region: „Der enorme Wirtschaftsfaktor eines solchen Platzes wird oft unterschätzt. Durch die Insights unserer Studie gehen wir davon aus, dass die Kunden eines parcado Platzes pro Jahr ca. 1 Million Euro in die Stadt bringen werden.“ Das nimmt vielen Kommunen die Betreibersorgen und bietet den lokalen Händlern eine zusätzliche, wertvolle Zielgruppe – die neuen Wohnmobilisten.



Über den Gründer



Im Januar 2017 gründete Frank Heidemann (Dipl. Ing. (FH)) die meinStellplatz GmbH, 2001 die SET GmbH sowie 2012 die SET Power Systems GmbH. In diesen Unternehmen sind insgesamt über 130 Mitarbeiter beschäftigt. Heidemann ist neben der meinStellplatz GmbH auch Geschäftsführer der von ihm gegründeten SET GmbH, die sich auf Luftfahrtelektronik, Testsysteme für Halbleiter und Elektronikkomponenten sowie die Entwicklung und Fertigung von Elektronik spezialisiert hat. Nach seinem Studium der Elektro- und Nachrichtentechnik an der Hochschule Weingarten und der Napier University Edinburgh war er als Entwickler und Projektleiter bei namhaften Unternehmen in der Elektronikbranche tätig.

