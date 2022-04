Meiko erweitert Produktportfolio für mehr Sicherheit in der Atemschutzwerkstatt

Als Lösungsanbieter für Atemschutzwerkstätten erweitert das deutsche Maschinenbauunternehmen Meiko jetzt konsequent sein Produktportfolio. Mit einem Gerät zur Vorreinigung von Atemschutzausrüstung gibt es mehr Sicherheit für Atemschutzgerätewarte.



Die maschinelle Reinigung von Atemschutztechnik mit einem validierbaren Prozess feiert mit dem TopClean M Desinfektionsgerät von Meiko ihren zehnten Geburtstag – und eine echte Erfolgsgeschichte. Das Resümee hunderter Atemschutzgerätewarte: Mit der Reinigungs- und Desinfektionstechnologie von Meiko gibt es mehr Sicherheit für Atemschutzträger vor allem vor der Gefahr von Feuerkrebs und auch für das Personal in den Atemschutzwerkstätten.



Erfolg spornt an. Aus diesem Grund baut Meiko ein mehrstufiges Produktportfolio für die Atemschutzwerkstatt auf. Das TopClean H erlaubt eine deutliche Effizienz- und Performancesteigerung in der Atemschutzwerkstatt – u. a. auch dank Konnektivität. Zudem ist nun neben der maschinellen Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken in einem sicheren Prozess auch die Vorreinigung von Masken, Tragegestellen, Flaschen und der Pneumatik im neu entwickelten TopClean D möglich. „Ruß ist hydrophob und lässt sich nicht so einfach unterm Wasserhahn abspülen“, erläutert Riccardo Favara, Global Head of Personal Protective Equipment (PPE) Division bei Meiko. Im TopClean D wird deshalb unter „Hochdruck“ grober Schmutz entfernt.



Den ersten offiziellen Auftritt hat TopClean D auf der Messe Interschutz in Hannover vom 20. – 25. Juni 2022. „Wir nutzen die Interschutz, um uns als Lösungsanbieter von der Planung einer Atemschutzwerkstatt bis zur desinfizierten Maske zu präsentieren“, kündigt Riccardo Favara an. Dass nur automatisierte und validierbare Prozesse zielführend sind, ist laut Favara fester Beststandteil der Produktentwicklung: „Meiko ist seit fast 100 Jahren in Kliniken zuhause. Hygiene ist nicht nur unser Geschäft, Hygiene ist unsere Kernkompetenz“.



Von der Planung einer Atemschutzwerkstatt über Service, Beratung hinsichtlich Chemie und Validierung bis hin zur Schulung in der Meiko Academy können sich Feuerwehren auf das Know-how des Traditionsunternehmens verlassen. Dass dabei Ergonomie, Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Konnektivität und Nachhaltigkeit nicht auf der Strecke bleiben, ist für das wertebasierte Unternehmen Meiko eine Selbstverständlichkeit. Davon und von den Neuheiten können sich Messebesucher vom 20. – 25. Juni 2022 in Halle 14 an Stand J32 auf der Interschutz in Hannover überzeugen.