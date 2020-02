Pressemitteilung BoxID: 787630 (MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG)

Meiko: Bestpartner des Fachhandels

Zum 17. Mal zeichnete der Fachverband Gastronomie-und Großküchenausstattung e.V. (GGKA) anlässlich der Intergastra in Stuttgart, die Leistungen der Lieferanten aus. Fünfzehn Sieger wurden auf das Podest gehoben, darunter auch MEIKO Deutschland GmbH. Das Unternehmen erreichte den ersten Platz unter den Spültechnikherstellern und zum dritten Mal in Folge den „Bestpartner-Preis“.



80 teilnehmende Fachhandelsmitglieder des GGKA-Fachverbands bewerteten die Leistung der Industriepartner in einem Voting. Dabei wurden die Zulieferer nach zahlreichen Kriterien im Schulnotensystem bewertet - zum Beispiel: Qualität und technische Ausführung, Kulanzverhalten, Lieferzuverlässigkeit, Reklamation und Vertriebsunterstützung. MEIKO war bester Spültechnikhersteller und bekam die Note 2,25.



"Die Aussagekraft dieses Preises ist sehr stark", sagt Frank Schwarz, Vertriebsleiter Fachhandel und ergänzt: „Er bewertet grundlegende Leistungsparameter, die für alle Kunden bedeutsam sind - nicht nur für den Fachhandel. Letztendlich sind es Parameter, die die Kaufentscheidung wesentlich beeinflussen. Deswegen sind wir sehr stolz, diesen Preis bereits drei Mal in Folge und insgesamt siebenmal schon bekommen zu haben. Wir danken dem GKKA für diese tolle Auszeichnung und sichern zu, uns nicht auszuruhen, sondern uns noch weiter für den Fachhandel anzustrengen.“ Frank Schwarz nahm die Auszeichnung,in Stuttgart, freudig in Empfang.

