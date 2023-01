Mehr Spül-Ideen für Mehrweg!

Packaging & Delivery ist das neueste Trend-Thema der INTERNORGA und eine ganz klare Folge der seit 1. Januar 2023 geltenden Mehrwegpflicht. Als Partner der Gastronomie und Take-away-Anbieter begleitet der Offenburger Spültechnikspezialist MEIKO die Veränderungen in der Branche mit der dazu gehörigen Technologie.



„Die Reinigung und Wiederaufbereitung von Mehrweggeschirr stellt eine riesige Herausforderung dar auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Bereich des Take-away. Meiko hat diese Veränderung schon lange kommen sehen. Unsere Entwicklungsabteilung erarbeitete in den vergangenen Jahren deshalb gemeinsam mit Lösungsanbietern aus dem Mehrweggeschirrbereich und mit Gastro-Dienstleistern für Großveranstaltungen praxisorientierte Weiterentwicklungen unserer Maschinen und auch patentierte Innovationen. Diese sind unabdingbar verbunden mit den neuen Rahmenbedingungen für Take-Away-Anbieter“, erläutert Meiko Deutschland Geschäftsführer Lars Urban.



Auf der INTERNORGA wird Meiko aber nicht nur die den Mehrwegeinsatz flankierenden Reinigungslösungen zeigen, sondern auch Themen wie Energiesparen und Speiserestemanagement werden mit neuen Konzepten bedient: „Als Lösungsanbieter sehen wir den gesamten Prozess vom schmutzigen Teller mit Essensresten bis hin zum sauberen Coffee-Cup aus kunststoffbasiertem Mehrwegmaterial als unser Terrain an“ führt Lars Urban weiter aus, „auf dem Messestand von Meiko kann man das kleinste Kino Hamburgs besuchen. Im “GREENEPLEX“ wird beispielsweise der Weg vom Küchenabfall zur Biogasanlage gezeigt und das finanzielle Potenzial, welches in Speiseresten steckt, verdeutlicht. Die Besucher sind eingeladen, sich diesen mitreißenden Öko-Thriller anzusehen“.



„Meiko bleibt sich darüber hinaus treu, wenn es um die Themen Ergonomie für immer schwieriger zu gewinnendes Personal geht - oder darum, Gläser, Geschirr und Besteck so rücksichtsvoll und schonend, aber dennoch effektiv zu reinigen. Denn am günstigsten und nachhaltigsten ist das Glas, das lange ohne Schlieren, Ratterschäden oder Wolken in Gebrauch ist“, ergänzt Urban.



Gerade das Thema Personal ist ein Sorgenkind der Gastro-Branche. Daher fließen diese Herausforderungen direkt in die Entwicklungen mit ein –z.B. in der neuen Meiko M-iQ Bluefire. Eine klassische Zwei-Maschinen-Lösung zum Spülen von Geschirr, Besteck und Tabletts wurde nun in einer Maschine mit mehreren Spuren zusammengeführt“. Damit werden smarte Lösungen auf engstem Raum möglich. Urban sagt abschließend: „Somit hat der Kunde eine Maschine, die bedingt durch den höheren Automatisierungsgrad einen deutlich erhöhten Durchsatz erreicht und dadurch wirtschaftlicher arbeitet als zwei separate Maschinen. Dadurch kann man auch dem akut vorherrschenden Personalmangel entgegenwirken“.



Sie finden Meiko während der Internorga in Hamburg in der Halle B6 / Stand B6.431