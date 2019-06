MEIKO hat einen besonders guten Ruf

Pressemitteilung BoxID: 757672 (MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG)

Wie lässt sich der gute Ruf eines Unternehmens bemessen? FOCUS MONEY beschreibt die Vorgehensweise in seiner Sonderpublikation: Die US-Marktforschungsgesellschaft Harris Interactive hat eine Studie erstellt, wie Unternehmen ihrer Marke zu einem höheren Ansehen verhelfen können.erfolgte zweistufig über eine digitale Datenerhebung im Zeitraum zwischen März 2018 und Februar 2019. Zuerst wurden sämtliche Texte, nach bestimmten Suchbegriffen selektiert und erfasst und danach wurden die relevanten Texte auf Thematik und Tonalität untersucht. Die Faktoren beeinflussen, wie ein Unternehmen bzw. eine Marke wahrgenommen wird.Erfreulich für MEIKO, dass IMWF zu dem Ergebnis kam, dassmit Sitz im badischen Offenburg„Höchste Reputation verbinden wir mit unserer besonderen Kultur, die im Unternehmen gelebt wird, denn wir sind wertegeleitet. Fairness, Transparenz, Partnerschaft sind nur wenige davon. Das sind keine Worthülsen, sondern unsere Werte werden von allen und überall gelebt - nach innen, wie nach außen. Wir freuen uns, dass sich unsere Werte-Kultur über alle Kanäle hinweg abbildet.“ Am Stammsitz in Offenburg beschäftigt das Unternehmen über 1.200 Mitarbeiter, weltweit sind 2.500 Menschen für Meiko-Gruppe tätig.