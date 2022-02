Entdecken Sie den neuen MEIKO Steckbeckenspüler online in der Experience Zone

MEIKO bietet mit der neuen Online-Plattform Experience Zone mehr als einen virtuellen Showroom. User können durch Planungsbeispiele surfen und jede Menge Wissen abgreifen in Form von Erklärvideos und Live-Stream-Mitschnitten von Events und Messen – wie der MEDICA 2021 in Düsseldorf.Sie konnten nicht bei der MEDICA 2021 dabei sein? Dann machen Sie einen virtuellen Rundgang auf dem MEIKO Stand und lassen Sie sich das neue Steckbeckenspülgerät MEIKO TopLine und seine innovativsten Funktionen vorführen. Mit der neuen App MEIKO Connect beispielsweise lassen sich alle Maschinen- und Hygienedaten des MEIKO TopLine einfach verwalten und als PDF exportieren.Oder Sie besuchen einen der insgesamt drei Showrooms der Experience Zone: den großen oder den kleinen Spülbereich oder den Pflegearbeitsraum eines Krankenhauses. Alle drei Räume bieten die Möglichkeit, die Funktionsweise einzelner Maschinen zu erleben.Auch in diesem Showroom können Sie das neue MEIKO TopLine und seine Funktionen in allen Einzelheiten entdecken. Den größten Mehrwert bringt die Beladungserkennung mit sich. Das Assistenzsystem schlägt das passende Programm zum eingesetzten Pflegegeschirr vor und startet es nach einigen Sekunden automatisch. Diese Option ist für ausgewählte Gefäßehalter und Pflegegeschirre verfügbar. In Kombination mit einer Automatiktür, die sich entweder per Handsensor oder Fußtaster öffnen und schließen lässt, werden selbst die letzten Berührungspunkte mit dem Gerät beseitigt.Das neue Glasdisplay bietet Übersicht in jedem Moment des Prozesses per Statusanzeige und Fortschrittsbalken, das Blaue Bedienkonzept ist intuitiv: Elemente am Gerät oder Display, die blau leuchten, signalisieren „betriebsbereit“ – und können bedient oder ausgewählt werden. Leuchten sie grün, bedeutet das „in Betrieb“, bei der Farbe Rot hat das Gerät eine „wichtige Meldung“. Und last but not least: Der A0-Wert kann auf bis zu 12.000 erhöht werden, um aktuelle und zukünftige Hygieneanforderungen zu erfüllen.Neben dem neuen MEIKO TopLine sind in diesem Showroom auch weitere wichtige Komponenten eines Pflegearbeitsraums ausgestellt inklusive der dazugehörigen Planungshinweise. Denn ein solcher Raum muss bis ins Detail durchdacht sein, um seine wichtige Rolle bei der Infektionsprävention zu erfüllen. Mit über 90 Jahren Erfahrung im Medizintechnikbereich kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MEIKO die kritischen Punkte hierbei und wissen, wie die Abläufe idealerweise ablaufen sollten. So können sie bereits in der Planungs- und Konstruktionsphase die Weichen für mehr Hygiene und Schutz am Arbeitsplatz stellen.