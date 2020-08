Pressemitteilung BoxID: 811207 (MedTec Medizintechnik GmbH)

SPD-Landtagsabgeordneter Stephan Grüger besucht die MedTec Medizintechnik

Nach einem herausragenden zweiten Platz in den Top100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands sowie dem Gewinn des German Brand Award 2020 in der Kategorie „Excellent Brands – Health & Pharmaceuticals“ freuen wir uns, dass wir Stephan Grüger, den zuständigen Landtagsabgeordneten der SPD-Fraktion für den Lahn-Dill-Kreis, bei der MedTec Medizintechnik GmbH begrüßen durften.



Stephan Grüger, Abgeordneter im hessischen Landtag für die SPD-Fraktion mit den Schwerpunkten Wirtschaftsund Industriepolitik, Mitglied des Kreistages und stellvertretender Vorsitzender der SPD Lahn Dill, besuchte am 21. Juli die MedTec Medizintechnik GmbH in ihren Hauptgeschäftsräumen in Wetzlar. Während seines dreieinhalbstündigen Besuchs besichtigte der Abgeordnete die Räumlichkeiten der MedTec und nahm sich Zeit für ein ausführliches Gespräch mit MedTec-Geschäftsführer und -Gründer Axel Muntermann. Dabei ging es nicht nur um die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branche, Stephan Grüger ließ sich auch die weltweit einzigartige MBST Kernspinresonanz-Therapie von ihrem Entwickler erklären und stellte viele Detailfragen. Dabei interessierte den studierten Biologen vor allem die Wirkweise der Therapie. Er berichtete aus seinem Studium über eigene Beobachtungen beschleunigten Zellwachstums unter Einwirkung von Magnetfeldern.



Therapeutisch genutzte Kernspinresonanz-Technologie

Die MBST Kernspinresonanz-Therapie ist eine therapeutische Ent wicklung der aus dem MRT bekannten Technologie. MBST dient aber nicht der Diagnostik, sondern nutzt die Kernspinresonanz, um spezifi sche Zellen biophysikalisch zu stimulieren. Wissenschaftliche Daten belegen, dass durch die schmerzfreie und geräuschlose MBST-Therapie in den behandelten Geweben Prozesse ausgelöst werden können, die teilweise selbst nach Jahren noch anhalten. Erfolgreich behandelte Patienten berichten, dass operative Eingriffe vermieden werden und Schmerzen bis hin zu völliger Schmerz freiheit reduziert werden konnten.



Wirtschaft, Politik, Gesundheitswesen

Abseits der Firmenvorstellung und der MBST Kernspinresonanz-Therapie entwickelte sich ein anregender Dialog über ak tuelle politische Ereignisse, mögliche Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen bis hin zur allgemeinen wirtschaft lichen Lage Deutschlands sowie den Folgen des Umgangs mit der Corona-Pandemie.



Moderne MBST Kernspinresonanz-Therapiegeräte · Medizintechnik Made in Germany

Zum Abschluss eines für beide Seiten informativen Treffens wurden im hausinternen Showroom die in Wetzlar entwickelten und in Deutschland produzierten MBST-Therapiegeräte besichtigt.

