Profi sportler vertrauen auf MBST

Die Anforderungen im Profisport sind eine harte Probe für den Körper des Athleten. Die medizinische Betreuung muss dabei mithalten und die Sportler möglichst schnell für Feld, Platz oder Rasen fit bekommen. Return to play - faster ist die Devise, denn jede Fehlzeit kostet. Dafür kommt auf nationaler und internationaler Ebene in den höchsten Spielklassen immer häufiger die MBST-Therapie zum Einsatz.



Zurück in die Mannschaft



Ausfallzeiten gering halten, damit das Team nicht lange auf seine Leistungsträger verzichten muss, das ist auch das Ziel von Sportmedizinern wie Dr. René Toussaint, dem Mannschaftsarzt der Handballmannschaft des SC DHfK Leipzig. Dabei setzt er auf modernste Behandlungsmethoden wie z. B. auch die MBST Kernspinresonanz-Therapie. Zurzeit wird Rückraumspieler Martin Larsen nach einem Trainingsunfall mit der Therapie behandelt, die auch schon seinen Mannschaftskollegen Philipp Weber und Maciej Gebala geholfen hat.



Innovative Sportmedizin: molekulare biophysikalische Stimulation



Sportverletzungen lösen heute bei allen Beteiligten einen hohen Leistungs- und Erwartungsdruck aus. Jeder drängt darauf, dass der Sportler möglichst schnell wieder aktiv werden soll. Wichtig ist aber auch eine effektive Ausheilung, um den Kreislauf Verletzung - Reha - Rückschlag - Reha gar nicht erst aufkommen zu lassen. Eine Unterstützung der biologischen Heilungsverläufe durch die MBST-Therapie kann sowohl im Hochleistungssport als auch im Breitensport Verletzungspausen reduzieren. Wissenschaftliche Daten weisen darauf hin, dass die MBST Kernspinresonanz- Technologie verschiedene biophysikalische Prozesse stimuliert und entzündungshemmende sowie schmerzlindernde Effekte auslöst (Steinecker-Frohnwieser et al. 2014, Journal of Orthopedics and Rheumatology 9/2014).



MBST - Eine wichtige Unterstützung im Profisport



Sportler verschiedenster Sportarten, von Mannschaftssport wie Fußball, Handball, Eishockey und Faustball über Leichtathletik bis hin zu Turniertänzern, haben bereits von kürzeren Regenerationszeiten nach einer MBST Kernspinresonanz-Therapie bei Verletzungen an Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen profi tiert. Auch Spieler von Topvereinen der 1. Fußballbundesliga und Clubs der eng lischen Premier League werden aktuell mit MBST behandelt.

(lifePR) (