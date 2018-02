Neuer MBST High-Tech Arthrose-Behandlungsplatz ab sofort in Wuppertal

Behandlungsmöglichkeiten, die helfen, operative Eingriffe und Schmerzmittel zu vermeiden, werden von Arthrose-Betroffenen verstärkt nachgefragt. In der Privatpraxis von Florian Sänger in Wuppertal steht seit Anfang Dezember ein brandneues MBST Kernspinresonanz-Therapiegerät, das genau diese Vorgaben erfüllt. ARTHRO·SPIN·LIFT enthält die neuesten therapeutischen High-Tech Entwicklungen der patentierten und wissenschaftlich bestätigten MBST Kernspinresonanz-Technologie und ermöglicht z. B. bei Kniearthrose völlig neue Behandlungsmöglichkeiten.



Degenerative Volkskrankheiten nehmen immer stärker zu



Der medizinische Fortschritt sorgt dafür, dass wir immer älter werden. Doch damit steigt auch das Risiko, von einer degenerativen Krankheit wie Arthrose betroffen zu sein. Um das Mehr an Lebenszeit schmerzfrei und unter Erhalt möglichst großer Selbstständigkeit genießen zu können, benötigen viele Menschen ärztliche Hilfe. Schmerzen und Mobilitätseinschränkungen im Alltag gehören zu den häufigsten Gründen einen Arzt zu konsultieren. Viel zu oft wird schnell zu operativen Eingriffen geraten. Dass es eine andere Behandlungsform gibt, zeigt die Praxis Florian Sänger mit der MBST Kernspinresonanz-Therapie.



Innovative MBST Kernspinresonanz-Medizintechnik in Wuppertaler Praxis



Immer mehr Patienten wenden sich auf der Suche nach Abhilfe für ihre Beschwerden an die Praxis in der Ibachvilla. Florian Sänger verfolgt einen ganzheit lichen Ansatz mit dem Anspruch, Schmerzen und Störungen nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern im ganzheitlichen Ansatz individuell unter Berücksichtigung des Menschen als Ganzes zu betrachten, um dann ursächlich einen Heilerfolg zu ermög lichen. Die MBST Kernspinresonanz- Therapie, die in der Praxis seit Anfang 2016 angeboten wird, passt genau zu Sängers Konzept mit konservativer Orthopädie die Beschwerden der Patienten zu verbessern, möglichst ohne eine Operation.



MBST-Therapie zur nichtinvasiven Stimulation regenerativer Prozesse



Die MBST Kernspinresonanz-Therapie ist eine therapeutische Entwicklung der aus dem MRT bekannten Technologie. MBST dient aber nicht der Diagnostik, sondern nutzt die Kernspinresonanz, um spezifi sche Zellen biophysikalisch zu stimulieren. Wissenschaftliche Daten belegen, dass durch die schmerzfreie und geräuschlose MBST-Therapie in den behandelten Geweben Reparaturmechanismen und Regenerationsprozesse ausgelöst werden können, die teilweise selbst nach Jahren noch anhalten. In vielen Fällen können so operative Eingriffe vermieden werden und Schmerzen bis hin zu völliger Schmerzfreiheit reduziert werden. MBST-Patienten berichten von einer verbesserten Lebensqualität.



Neueste MBST Kernspinresonanz-Technologie in Wuppertal



Mit dem ARTHRO·SPIN·LIFT Therapiegerät der Privatpraxis Florian Sänger können neben Arthrose auch weitere degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates, Verletzungen an Muskeln, Bändern und Sehnen sowie Knochenstoffwechselstörungen gezielt behandelt werden. Ein Meilenstein ist die Möglichkeit, dass durch die neue Technologie auch Heilungsprozesse bei schlecht heilenden oder komplizierten Wunden an Arm und Bein sowie postoperative Schäden an verschiedenen Geweben effi zient therapiert werden können. Möglich wird das durch die Beeinfl ussung dejustierter innerer Zelluhren, die aus der heutigen medizinischen Sicht bei der Entstehung vieler Erkrankungen eine entscheidende Rolle spielen.

MedTec Medizintechnik GmbH

Seit 20 Jahren steht die MedTec Medizintechnik GmbH für Innovation und Qualität in der Medizintechnik. Das bereits mehrfach als Top-Innovator des deutschen Mittelstands ausgezeichnete Unternehmen, gehört auch zu den "FOCUS Wachstumschampions" in Deutschland. Ziel des Unternehmens aus Wetzlar ist es, die Gesundheit der Menschen nachhaltig zu verbessern. Dazu entwickelt das Unternehmen Hightech-Medizintechnik in Spitzenqualität für die Human-, Veterinär- und für die Ästhetische-Medizin. Mit dem wissenschaftlich bestätigten und patentierten MBST Kernspinresonanz-Therapiesystem ist die MedTec Weltmarktführer im Bereich der therapeutisch genutzten Kernspinresonanz-Technologie. Neben dem kausalen Ansatz bei degenerativen Erkrankungen des muskuloskelettalen Systems verfolgt das MBST-Therapiesystem bei weiteren Indikationen einen regenerativen Ansatz. Studiendaten zeigen, dass die MBST-Therapie antiinfl ammatorisch, analgetisch und regenerationsfördernd eingesetzt werden kann und zwar auch postoperativ und rehabilitationsbegleitend. Ziel ist es unter anderem Heilungsprozesse aktiv zu beschleunigen und Ausfallzeiten sowie Rezidive zu minimieren. Ärzte, Medizinische Versorgungszentren, Kliniken und Universitäten vertrauen inzwischen auf das MBST-Therapiesystem - nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Alleine in Deutschland werden jährlich über 100.000 Therapiestunden mit der MBST Kernspinresonanz-Technologie durchgeführt.

