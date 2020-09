Neue MBST-Behandlungszentren in Großbritannien

Behandlungsmöglichkeiten bei Gelenkproblemen, die helfen können, operative Eingriffe und Schmerzmittel vielleicht zu vermeiden, werden nicht nur in Deutschland stark nachgefragt. Im August wurden in Großbritannien drei neue Behandlungszentren für MBST Kernspinresonanz-Therapie eingerichtet, an die Patienten, die z. B. unter Arthrose oder Osteoporose leiden, sich wenden können.



Weltweiter Zuwachs bei degenerativen Erkrankungen



Immer mehr Menschen weltweit sind von degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats wie Arthrose und Osteoporose betroffen. Vor allem in den Industrienationen brauchen viele Menschen medizinische Hilfe, um möglichst schmerzfrei und selbstständig leben zu können. Gerade bei Arthrose wird oft schnell zu operativen Eingriffen geraten, was viele Patienten so lange wie möglich vermeiden möchten. Nichtopera tive Behandlungsmöglichkeiten der modernen Medizin werden deshalb immer stärker nachgefragt. Eine solche schonende nichtoperative Behandlung ist z. B. die MBST Kernspinresonanz-Therapie.



Therapeutisch genutzte Kernspinresonanz-Technologie



Die MBST Kernspinresonanz-Therapie ist eine therapeutische Ent wicklung der aus dem MRT bekannten Technologie. MBST dient aber nicht der Diagnostik, sondern nutzt die Kernspinresonanz, um spezifi sche Zellen biophysikalisch zu stimulieren. Wissenschaftliche Daten belegen, dass durch die schmerzfreie und geräuschlose MBST-Therapie in den behandelten Geweben Prozesse ausgelöst werden können, die teilweise selbst nach Jahren noch anhalten. Erfolg reich behandelte Patienten berichten, dass operative Eingriffe vermieden werden und Schmerzen bis hin zu völliger Schmerzfreiheit reduziert werden konnten.



MBST neu in Bath, Sheffield und Bournemouth



In drei Städten in Großbritannien steht seit August neu die MBST Kernspinresonanz-Therapie zur Verfügung. In Bath, Sheffield und Bournemouth können sich Patienten zu den Einsatzmöglichkeiten z. B. bei Arthrose, Osteoporose, Verletzungen an Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen oder auch bei Wundheilungsstörungen beraten und mit Therapiegeräten der neuesten Generation behandeln lassen.





