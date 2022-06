MedTec zum 5. Mal unter den TOP 100 Top-Innovatoren in Deutschland

TOP 100 ist die Auszeichnung für die innovativsten Mittelständler Deutschlands und macht damit auch die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sichtbar. 2022 zählt die MedTec Medizintechnik GmbH mit der MBST KernspinresonanzTherapie bereits zum fünften Mal zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen in ihrer Größenklasse.TOP 100 ist der einzige unabhängige Wettbewerb für Innovationsmanagement in Deutschland. Einfach ist es nicht in die TOP 100 zu kommen, denn die Top-Innovatoren werden durch ein unabhängiges, wissenschaftliches Benchmarking ermittelt. Anhand von mehr als 100 Prüfkriterien nimmt die wissenschaftliche Leitung die Bewerber unter die Lupe. Eine hochkarätige Expertenjury wählt die ausgezeichneten Unternehmen nach ihrer Innovationskraft aus. TOP 100- Mentor Ranga Yogeshwar gehört zu Deutschlands führenden Wissenschaftsjournalisten und engagiert sich für die Themen Innovation und Wissensvermittlung.Die MedTec Medizintechnik GmbH behauptet erneut 2022 ihren Platz unter den innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Stellvertretend für das gesamte Team überreichte Ranga Yogeshwar am 24. Juni die begehrte Auszeichnung in der Jahrhunderthalle in Frankfurt an Guido Finkes (CMO) und Jagadish Paudel (Associate CEO). Die Auszeichnung steht auch für das Kernprodukt der MedTec: die MBST Kernspinresonanz-Therapie. Diese wird von Ärzten, Fachärzten, Medizinischen Versorgungszentren, Krankenhäusern, Kliniken und Universitäten erfolgreich eingesetzt - nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Das gesamte Team der MedTec ist stolz darauf, mit der patentierten therapeutisch genutzten MBST-Kernspinresonanz-Technologie Patienten nahezu in jeder Lebensphase ein gesundes, aktives und vor allem schmerzfreies Leben zu ermöglichen. Mit der wegweisenden Behandlungsmethode verhilft die MedTec Medizintechnik GmbH Menschen mit Arthrose, Osteoporose und Verletzungen des Bewegungsapparats zu mehr Lebensqualität.Weitere Informationen: https://www.top100.de/... Unsere herzlichen Glückwünsche gehen diesmal auch an unsere "Nachbarn", die Leica Camera AG, die 2022 zum ersten Mal als Top-Innovator ausgezeichnet werden.