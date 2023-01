MedTec unterstützt gemeinnützige Einrichtungen in Frankfurt mit Sachspende

Die Diakonie Frankfurt-Offenbach freute sich am Montag über eine Lieferung von hochwertigen Stühlen und Tischen aus den Beständen der MedTec Medizintechnik GmbH. Die Spende wird die Ausstattung von verschiedenen sozialen Einrichtungen ergänzen, z. B. im Wohnheim des Projekts „Lilith – Wohnen für Frauen“ am „Zentrum für Frauen“ in Frankfurt am Main.



Hauptsache helfen – Soziales Engagement für gemeinnützige Organisation und Einrichtungen



Viele gemeinnützige Einrichtungen sind in weiten Teilen auf Spenden angewiesen. Denn gerade im sozialen Bereich reichen die zur Verfügung stehenden Geldmittel oft nur für die Kernausgaben. Sarah Hartmann, Geschäftsführerin der MedTec Medizintechnik GmbH aus Wetzlar, initiierte daher ein Sachspendenprojekt aus den Beständen der MedTec. So wurden fast 50 Stühle und Tische, die sonst an Arztpraxen zur Ergänzung der Therapiegeräte ausgeliefert werden, für das Zentrum für Frauen in Frankfurt bereitgestellt.



„Als Unternehmen sind wir stets bemüht unsere gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und uns sozial zu engagieren. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es wichtig, den Blick auf diejenigen zu richten, die besonders auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind“, betont Sarah Hartmann. „Hier wollten wir ein Zeichen setzen und Einrichtungen für Menschen die sich in äußerst schwierigen Ausnahmesituationen befinden, unterstützen.“



Zentrum für Frauen - Diakonie Frankfurt-Offenbach



„Lilith – Wohnen für Frauen“ geht auf eine mehr als 100 Jahre alte Tradition in Frankfurt zurück. Frauen in prekären Lebenslagen, wohnungslos und mit einem besonderen Unterstützungsbedarf, finden hier einen Ort, der Schutz, Ruhe und intensive Begleitung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven bietet. Sie erhalten Unterstützung bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen, sozialen und psychischen Problemen. Bis zu zwei Jahre können sie im Wohnheim am Frankfurter Zoo bleiben.



So ist die Unterbringung keine Notlösung, sondern ein Zuhause, wenn auch auf Zeit. Umso wichtiger ist es, dass die Bewohnerinnen sich hier auch wohlfühlen. 30 der gespendeten Stühle und Tische ergänzen nun die Einrichtung der Klientinnenzimmer. Caroline Ebinger übergab stellvertretend für das Team der MedTec die Sachspende vor Ort an die Leiterin des Zentrums für Frauen Inga Störkel. Diese ist von der Spende begeistert: „Solche schönen Möbel in so guter Qualität hatten wir seit vielen Jahren nicht mehr für unsere Bewohnerinnen.“ Weitere 10 Stühle und zwei Tische wurden an den Bereich Inklusion und Beratung weitergegeben, Die restlichen sind für Apartments im Betreuten Wohnen vorgesehen.



Das gesamte Team der MedTec aus Wetzlar freut sich, dass wir helfen können und mit unserer Spende Menschen unterstützen, Freude schenken und zugleich durch Nachhaltigkeit unsere Umwelt schonen.