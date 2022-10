MedTec präsentiert neue MBST Kernspinresonanz-Therapiesysteme in Madrid

Die FISIOEXPO in Madrid ist die größte Veranstaltung im Bereich der Physiotherapie, Orthopädie- und Medizintechnik für den Bewegungs- und Stützapparat in Südeuropa. Am Stand des spanischen MBST-Distributors BIONOX INNOVA wurden die Behandlungsmöglichkeiten der Kernspinresonanz-Therapie von führenden Ärzten und Physiotherapeuten mit eindrucksvoller Vorher-Nachher-Bildgebung präsentiert.



FISIOEXPO – Pfl ichttermin für Innovationen im Bereich der Physiotherapie und Rehabilitation

Vom 14. bis 16. Oktober 2022 fand die FISIOEXPO auf dem Gelände der IFEMA in Madrid statt. Die Messe ist ein Pflichttermin für Fachärzte und Fachleute im Bereich Physiotherapie, Rehabilitation, Medizintechnik und muskuloskelettale Behandlungsmöglichkeiten. Rund 100 Aussteller und mehr als 80 Vorträge, Weiterbildungen und Workshops präsentierten auf über 6.000 qm Innovationen und technische Trends für die fast 7.000 nationalen und internationalen Fachbesucher.



Einsatzmöglichkeiten der MBST-Therapie

Der spanische Distributor des MBST Kernspinresonanztherapiesystems BIONOX INNOVA stellte die MBST-Technologie und das GanzkörperTherapiegerät OSTEO·SPIN vor, welches in Spanien bereits in vielen Kliniken mit großem Erfolg eingesetzt wird. Im ausgebuchten 90-minütige Vortrag zur MBST-Therapie erklärte zunächst der CMO der MedTec und Direktor der MBST ACADEMY, Guido Finkes, die Grundlagen zu MBST-Technologie, molekularer biophysikalischer Stimulation und Indikationsbereichen. Im Anschluss daran präsentierte der Leiter der Abteilung für Neurochirurgie an der HCU Prof. Dr. Juan Bosco Calatayud Pérez - selbst MBST-Patient nach einer Bandscheiben-OP - die Einsatzmöglichkeiten von MBST vor und nach Wirbelsäuleneingriffen und -erkrankungen.

Abgerundet wurde der Vortrag durch Case Reports, vorgetragen vom FISALDE Klinikleiter José María Hernández Pérez, bei denen der Erfolg der MBST-Therapie durch Bildgebung vorher/nachher eindrucksvoll belegt werden konnte.



MBST in Spanien wächst weiter

Der Besucherandrang am Stand war enorm und das Interesse für die gewebespezifische und nebenwirkungsarme Therapie sehr hoch. Nur drei Jahre nach Eröffnung des ersten Behandlungszentrums ist die MBST Kernspinresonanz-Therapie hervorragend in Spanien etabliert und wächst konstant weiter. Sie wird in den bekanntesten Physio- und Rehabilitationskliniken angewendet, wo bis zu sieben MBST-Therapiegeräte gleichzeitig im Einsatz sind. Je Klinik werden so bis zu 220 Patienten im Monat erfolgreich mit MBST behandelt. Das war nur möglich, da sich die hervorragenden Therapieergebnisse bei Arthrose, Wirbelsäulenbeschwerden, Frakturen und bei der Behandlung von peripheren Polyneuropathien in der Bevölkerung schnell herumgesprochen haben. Laut Aussage der Geschäftsleitung von BIONOX INNOVA werden im nächsten Jahr bereits mehr als 100 MBST-Therapiegeräte in Spanien im Einsatz sein.