MBST für German Medical Award nominiert

Mediziner und Unternehmen darin zu unterstützen, ihre Tätigkeit zum Wohl der Patienten voranzubringen: Das ist der Leitgedanke des German Medical Award. Mit dem Preis werden neben Ärzten, Medizinern und Kliniken auch innovative Unternehmen aus der Gesundheitsbranche ausgezeichnet. Der Fokus der Auszeichnung liegt dabei auf besonderem Engagement und fortschrittlicher Patientenversorgung.In diesem Jahr ist auch die MedTec Medizintechnik GmbH unter den Nominierten, die von Jury und wissenschaftlichem Beirat, bestehend aus renommierten Ärzten und Wirtschaftsexperten aus dem Gesundheitswesen, aus einer Vielzahl von Einreichungen ausgewählt wurden. Die Nominierung bestätigt, dass die exklusiv von der MedTec hergestellte MBST Kernspinresonanz-Therapie die beim German Medical Award gesuchten Kriterien von Qualität und Innovation in der Medizin, die einen erkennbaren Mehrwert für den Patienten schafft, erfüllt.Der German Medical Award wird in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und der MEDICA vergeben. Die Schirmherrschaft hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann übernommen. Die Verleihung des Awards erfolgt wie üblich im Rahmen der MEDICA in Düsseldorf, auch wenn diese in diesem Jahr in digitaler Form durchgeführt wird. Da die Teilnehmerzahl für die abendliche Preisverleihung und das begleitende wissenschaftliche Symposium beschränkt ist, wird die Veranstaltung live übertragen. Somit besteht die Möglichkeit das Geschehen auf der Webseite des German Medical Award zu verfolgen.