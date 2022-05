Innovative Behandlung bei Rücken- und Gelenkbeschwerden in Lüchow

Rückenbeschwerden und andere Muskelskeletterkrankungen wie Arthrose sind der häufigste Grund für Krankschreibungen und erhebliche Einbußen an Lebensqualität. Über 120 Betroffene informierten sich bei einem von der Praxis für Sportmedizin und Manuelle Therapie Dr. Netzel organisierten Vortrag über Behandlungsmethoden für ihre Beschwerden. Eine solche ist die nichtoperative sowie neben- und wechselwirkungsfreie MBST Kernspinresonanz- Therapie, die in der Praxis in Lüchow seit Januar das Behandlungsspektrum erweitert.



Wenn Schmerzen die Lebensqualität nehmen



Was tun, wenn der Rücken schmerzt, das Knie knackt, die Finger immer steifer werden? Diese Frage beschäftigt immer mehr Menschen, denn degenerative Erkrankungen sind immer stärker verbreitet und schränken die Betroffenen massiv ein. Über 120 Interessierte informierten sich bei einer Veranstaltung der Praxis von Dr. med. Marcus Netzel am Dienstag Abend im Gildehaus Lüchow über schonende Behandlungsmethoden bei Beschwerden durch u. a. Arthrose und Bandscheibenbeschwerden.



Denn auch wenn die Schmerzen die Lebensqualität einschränken, scheuen viele Patienten vor einer Operation zurück. Sie möchten sich aber auch nicht mit einer dauerhaften Schmerzmitteleinnahme abfinden. Seit Anfang des Jahres setzt die Praxis in Lüchow bei ihren Patienten auch die MBST Kernspinresonanz-Therapie ein.



Therapeutisch genutzte Kernspinresonanz-Technologie - ohne OP, Spritzen und Medikamente



Was viele Patienten sich erhoffen - eine Operation vermei den, das natürliche Gelenk erhalten und auch die Lebensqualität zurückzuerhalten -, das ist auch ein Ziel der innovativen MBST-Therapie. Sie nutzt die gleiche technologische Basis wie das MRT, der Goldstandard der bildgebenden Diagnostik. Der physikalische Effekt der Kernspinresonanz wird hier jedoch therapeutisch eingesetzt, um die Zellen im geschädigten Gewebe biophysikalisch zu stimulieren. Stu dien zeigen, dass durch die schmerzfreie und geräuschlose MBST-Therapie in den behandelten Geweben Prozesse ausgelöst werden können, die teilweise selbst nach Jahren noch anhalten. Erfolgreich behandelte Patienten berichten, dass im individuellen Fall operative Eingriffe vermieden und Schmerzen reduziert werden konnten.