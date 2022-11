Geschäftsübernahme sichert Zukunft und weitere weltweite Entwicklung des MBST Kernspinresonanz-Therapiesystems

Die Lifco AB hat mit sofortiger Wirkung die MedTec Medizintechnik GmbH gekauft. Die MedTec wird hierdurch zu einem neuen weltweiten Player im Bereich der Behandlung von Beschwerden, Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats.



Neue Impulse und Möglichkeiten für die MBST Kernspinresonanz-Therapie

Gründer und Entwickler der MBST Kernspinresonanz-Therapie, Axel Muntermann, übergibt ab Januar 2023 die Geschäftsführung der MedTec Medizintechnik GmbH. Der Beiratsvorsitzende Dr. med. Charles Mamisch, Director bei Lifco AB, hat der Belegschaft persönlich mitgeteilt, dass das neue Management die volle Verantwortung für Vertrieb, Betriebskapital, Investitionen und Personalwesen übernehmen wird. Der bisherige unternehmerische Geist wird weiter gefördert und es werden keine Kompromisse bei der Rentabilität und der Einhaltung des unternehmensweit gelebten Verhaltenskodexes eingegangen. Für die MedTec ergeben sich in der Folge völlig neue Möglichkeiten, um das Therapiesystem weiterzuentwickeln und die weltweite Verbreitung der MBST Kernspinresonanz-Therapie zielgerichtet voranzutreiben.



Lifco AB

Lifco AB ist eine in Schweden ansässige Investmentgesellschaft, die sich primär mit dem Erwerb und der Entwicklung von Nischenunternehmen beschäftigt. Haupteigentümer von Lifco ist Carl Bennet AB. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Mitarbeiter in 31 Ländern in einem Portfolio von aktuell 198 Unternehmen. Grundsätzlich verkauft Lifco nie ein Unternehmen. Die MedTec bleibt unabhängig und Entscheidungen werden vom lokalen Management in Wetzlar getroffen.



Der Weltmarktführer für die therapeutisch genutzte MBST Kernspinresonanztechnologie macht den nächsten Entwicklungsschritt und treibt die Internationalisierung voran

Mit der Übernahme durch Lifco öffnen sich für die MedTec neue Türen. Die weltweite nachhaltige Entwicklung der hochwertigen, effizienten und nebenwirkungsfreien MBST-Therapie wird mit dem Ziel gefördert, die Gesundheit der Menschen positiv zu beeinflussen und einen wichtigen Beitrag für nationale und internationale Gesundheitssysteme zu leisten. Damit avanciert die MedTec zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber und schafft ein Arbeitsumfeld, das auf Zusammenarbeit, Verantwortung und Offenheit beruht. Das Wohlergehen der Mitarbeiter hat hohe Priorität und das Unternehmen setzt sich dafür ein, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie eine Atmosphäre, in der die Menschen sich trauen offen zu sein, zu schaffen. Darüber hinaus engagiert sich Lifco dafür, schädliche Auswirkungen der eigenen Tätigkeit oder Produkte auf die Umwelt zu vermeiden oder zu minimieren. Es wird beabsichtigt, die Auswirkung von Produkten auf die Umwelt über ihre Lebenszyklen hinweg zu reduzieren. Das gilt auch schon von Anfang an für die innovativen Produktserien der MBST Kernspinresonanz-Therapiegeräte.



Das gesamte Team der MedTec freut sich auf den weiteren Expansionskurs und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der gesamten Unternehmensgruppe.