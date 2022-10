Die MBST Kernspinresonanz-Therapie ab sofort auch in Doha

Qatar verfügt über ein umfassendes Gesundheitssystem, das einen sehr hohen Gesundheitsstandard bietet. Nach der erfolgreichen Zulassung hat der Lizenznehmer Nabina Group im Al’Ahmadani Medical Center in Doha ein erstes MBSTBehandlungszentrum mit sechs MBST-Therapiegeräten der neuesten SPIN·SYSTEMS Generation eröffnet.



MBST Kernspinresonanz-Therapiesysteme erfüllen alle regulatorischen Anforderungen der Behörden



Die Gesundheitsversorgung in Qatar gehört zu den besten im Nahen Osten. Öffentliche und private medizinische Infrastrukturen sind ausgezeichnet und beschäftigen hochqualifiziertes internationales medizinisches Personal. Die Gesundheitsbehörden verantworten die Zulassung und die Überwachung der Medizintechnik. Um die MBST Kernspinresonanz-Therapiesysteme in Qatar einführen zu können, mussten zunächst die hohen regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Diese orientieren sich stark an der FDA und der neuen MDR. Die MedTec Medizintechnik GmbH hat mit MBST hier alle Regularien erfüllt.



Al’ Ahmadani Medical Center · Doha



Das 1995 gegründete Al’Ahmadani Medical Center wurde als Poliklinik für mehrere Fachrichtungen gegründet, um dem sich rasch entwickelnden Gesundheitssektor in Qatar erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Orthopädische Therapien werden eingesetzt, um Menschen zu behandeln, die von Verletzungen, Beschwerden oder Krankheiten des muskuloskelettalen Systems betroffen sind. Ziel ist es, Funktion und Bewegung zu verbessern und Kraft, Gleichgewicht und Körperhaltung zu verbessern. Das medizinische Team ist auf die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten spezialisiert und bemüht sich darum, den Patienten zu helfen, ihren Aktionsradius zu maximieren und ihre Lebensqualität im Alltag zu steigern.



Modernste Medizintechnik · Neueste MBST-Therapiegeräte im Al’Ahmadani Medical Center, Doha



Bisher sind viele Patienten aus der Region nach Deutschland, Spanien oder UK gereist, um von der MBST Kernspinresonanz-Therapie zu profitieren. Die sehr guten Behandlungsergebnisse haben sich schnell herumgesprochen, was letztlich dazu führte, dass zum Start in Doha gleich sechs MBST-Therapiegeräte im Al’Ahmadani Medical Center installiert wurden. Die Nachfrage ist enorm und bereits jetzt sind mehr als 100 Patienten terminiert. Die MedTec ist stolz darauf, bei der Verbesserung der Gesundheit der Gesellschaft gemäß der National Health Strategy mitzuwirken. Das erfolgt sowohl im Bereich der Prävention als auch der Behandlung, der Rehabilitation und der Forschung. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die allgemeine Gesundheit zu verbessern, indem die gesundheitlichen Bedürfnisse von Bevölkerungsgruppen und nicht von Einzelpersonen berücksichtigt werden. Nicht ohne Grund setzt die Klinik auf die MBST-Therapie und damit auf Spitzenmedizintechnik Made in Germany. Damit MBST verschiedene physiologische Funktionen verbessern bzw. wiederherstellen kann, bedarf es gewebespezifischer Parameter, die auf der Zusammensetzung der Gewebebestandteile und den Abläufen innerhalb ihrer Mikrostruktur basieren. Dabei handelt es sich nicht nur um in-vivo auftretende biologische Prozesse und gewebespezifische Veränderungen, sondern auch um viele Prozesse in zellulären Mikroumgebungen sowie um Zell-Zell-Interaktionen.