CDU Landtagsabgeordneter Frank Steinraths besucht in Wetzlar die Firma MedTec Medizintechnik GmbH

Am 22.07.2020 war Herr Abgeordneter Frank Steinraths, Mitglied des hessischen Landestages für die CDU-Fraktion, Mitglied des Kreistags des Lahn-Dill-Kreise, Kreisvorsitzenden der CDA Lahn-Dill, und Stadtverordneter der CDU Wetzlar bei der MedTec Medizintechnik GmbH zu Gast. Anlass der Einladung waren die jüngsten Auszeichnungen für die MedTec, mit einem herausragendem zweitem Platz bei Top 100 Top-Innovator 2020 im Gesamtranking der Klasse, sowie dem German Brand Award „Winner“ in der Kategorie „Excellent Brands – Health & Pharmaceuticals“ und dem German Brand Award „Special Mention“ „Brand Innovation of the Year“ mit der Einreichung ihres Digitalkonzeptes.



Herr Abgeordneter Frank Steinraths, mit den Schwerpunkten Wissenschaft und Kunst , Innen, und Kultur besuchte am 22.07.2020 den MedTec Medizintechnik GmbH Standort in Wetzlar. Empfangen wurde er von MedTec Geschäftsführnug Axel Muntermann in den Konferenzräumen der MedTec.



MBST Kernspinresonanz-Therapie



Geschäftsführer Axel Muntermann gab Herrn Abgeordneten Steinraths einen Einblick in die 20 jährige Firmenhistorie und erläuterte die Hürden die ein damals junges deutsches Medizinprodukteunternehmen meistern musste.



Auch die Ursprünge der weltweit einzigartigen MBST Kernspinresonanz-Therapie aus der MRT Diagnostik, sowie die Anwendungsbereiche im Besonderen bei Arthrose und Osteoporose als Alternative zu operativen Eingriffen wurden ausführlich thematisiert.



Solidarität mit unseren Einsatzkräften



Abseits des interessanten Dialogs zwischen dem hessischen Landtagsabgeordnetem Steinraths der CDU-Fraktion und Geschäftsführer Muntermann über die stetige Zunahme der von Arthose- und Osteoporosefällen und den Schmerzen die Menschen deshalb leiden müssen, machte uns Herr Abgeordneter Steinraths noch auf eine Initiative aufmerksam. Die „Schutzschleife”, initiiert von hessischen Ministerium des Innern und für Sport, die für mehr Solidarität mit unseren Einsatzkräften in Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräften wirbt, bestellbar unter schutzschleife@hmdis.hessen.de.



Die der MedTec Medizintechnik GmbH und im Besonderen Geschäftsführer Axel Muntermann unterstützen die Aktion des Landes und werden bei jeder Anfrage und Bestellung ein Infopaket der Schutzschleife beilegen.



MBST Kernspinresonanz-Therapiegeräte



Zum Abschluss eines für beide Seiten informativen Besuchs führte Herr Muntermann den Abgeordneten noch einmal durch den hausinternen Showroom und demonstriete die in Deutschland produzierten MBST Therapiegeräte.



Die MedTec bedankt sich für den anregenden Austausch und hofft auf ein den Herrn Abgeordneten Steinraths bald wieder begrüßen zu dürfen.





