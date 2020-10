Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer zu Besuch bei der MedTec in Wetzlar

Mit Hans-Jürgen Irmer konnte die MedTec Medizintechnik GmbH in dieser Woche ein Mitglied des Deutschen Bundestags in ihren Geschäftsräumen begrüßen. Anlass waren die jüngsten Auszeichnungen, die das Wetzlarer Unternehmen in diesem Jahr ins Zentrum des Interesses rückten: die insgesamt vierte Aufnahme bei Top 100 Top-Innovator 2020, der German Brand Award sowie nun auch die Nominierung für den im November verliehenen German Medical Award.



Nach dem Besuch seines Parteikollegen Frank Steinraths, Abgeordneter des hessischen Landtags, im Juli diesen Jahres bei der MedTec Medizintechnik GmbH, nahm sich Hans-Jürgen Irmer, MdB, Zeit, um das in Wetzlar ansässige Medizintechnik-Unternehmen kennenzulernen. Hans-Jürgen Irmer war mehr als 15 Jahre lang Mitglied des hessischen Landtags, zwischenzeitlich auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, bevor er 2017 als Abgeordneter für die CDU in den Bundestag wechselte.



Innovative Medizintechnik aus Wetzlar



MedTec-Geschäftsführer Axel Muntermann gab dem Bundestagsabgeordneten für den Lahn-Dill-Kreis nicht nur einen Einblick in die mehr als 20-jährige Firmenhistorie und die Entwicklung der einzigartigen Technologie, sondern erläuterte auch das Wirkprinzip und die Einsatzgebiete der therapeutischen Kernspinresonanz. Als Herausgeber des vierteljährlich erscheinenden „Gesundheitskompass Mittelhessen“ sind medizinische Themen und Therapien für verschiedenste Krankheitsbilder für Herr Irmer naturgemäß interessant, um den Lesern in der Region ein umfassendes Bild der verfügbaren Behandlungsoptionen geben zu können. Im Gespräch zu den Anwendungsgebieten der von der MedTec entwickelten und exklusiv vertriebenen MBST Kernspinresonanz-Therapie wurden so auch zukünftige Einsatzmöglichkeiten, die sich aus dem Wirkprinzip auf Zellebene ergeben könnten, diskutiert.



MBST Kernspinresonanz-Therapiegeräte · Made in Germany



Zum Abschluss des für beide Seiten informativen Treffens zeigte Axel Muntermann dem Bundes tagsabgeordneten im hausinternen Showroom die ausschließlich in Wetzlar entwickelten und in Deutschland produzierten MBST-Therapiegeräte.



Die MedTec bedankt sich bei Hans-Jürgen Irmer für den anregenden Austausch und hofft, ihn bald wieder begrüßen zu dürfen.

