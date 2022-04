Bayerische Schulen aufgepasst! Der Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT für Schülerfilme ist ausgeschrieben

Medien-Club München e.V.

Der Medien-Club München e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit rund 60 Mitgliedern, die die Medienbranche in ihrer ganzen Vielfalt repräsentieren: Produzenten, Werbefachleute, Programmverantwortliche, Chefredakteure, Geschäftsführer, Politiker und Gremienverwalter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dabei ebenso vertreten wie die privaten Medien-Veranstalter und -Anbieter. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem die Medienbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Der Medien-Club München ist politisch unabhängig und sieht sich als Plattform und Forum für den fachlichen Informationsaustausch im Medienbereich. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf Unterrichtung, Fortbildung und Informationsvermittlung im Bereich der elektronischen Medien.

Zu den Veranstaltungen zählen regelmäßige Gesprächskreise mit namhaften Referenten sowie die jährliche Verleihung des Kinder-Medien-Preises DER WEISSE ELEFANT. Der Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT zeichnet Produktionen aus, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern helfen und dazu beitragen, dass die Qualität der Angebote verbessert und vermehrt wird. Verliehen wird DER WEISSE ELEFANT als Jury- und Publikumspreis. Das Preisgeld in Höhe von 11.000 EUR wurde in den vergangenen Jahren vom VFF zur Verfügung gestellt. Schirmherrin des Kinder-Medien-Preises war in den vergangenen Jahren die Bayerische Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach. Seit dem 10. Jubiläum des Kinder-Medien-Preises im Jahr 2011 wird der Publikumspreis mit der Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus durchgeführt. Für diesen können sich Arbeitsgemeinschaften an Schulen in Bayern mit selbst produzierten Kurzfilmen bewerben.

Der Medien-Club München e.V. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in München. Im Jahr 2020 feierte er sein 35-jähriges Bestehen. Erster Vorsitzender ist seit 2021 Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Er trat die Nachfolge des früheren Geschäftsführers des FFF Bayern Prof. Dr. Klaus Schaefer an, der seit 2019 dem Verein vorsaß. Dieser übernahm das Amt von Eberhard Sinner, Staatsminister a.D., der es von 2009 bis Anfang 2019 ausübte. Mitgründer und langjähriger Vorsitzender des MCM war davor der ehemalige Landtagsabgeordnete und Vorsitzender des Medienrates der BLM, Klaus Kopka.

