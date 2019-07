Kalium - für Muskeln, Herz und Nerven

Kalium trägt zur normalen Muskelfunktion bei

Kalium trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei

Kalium trägt zur normalen Funktion des Nervensystems bei

Bei Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen, Durchfall oder starkes Schwitzen

Bei übermäßigem Alkoholkonsum

Bei Verwendung von bestimmten Medikamenten (z.B. Mittel, die die Wasserausscheidung fördern und Abführmittel)

Die Medicom Pharma GmbH stellt das Produkt Kalium vor. Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen, das qualitativ hochwertige Nährstoff-Präparate vertreibt.Kalium gehört wie Magnesium zu den wichtigen Mineralstoffen für unsere Gesundheit. Kalium ist so multifunktional wie kein anderes Element in unserem Körper. Zu seinen Aufgaben gehören die Steuerung der Muskeltätigkeit, die Regulierung des Nervensystems, des Blutdrucks und der Eiweißsynthese. Besonders wichtig: wir benötigen Kalium für die Regulation des Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalts.Eine zu niedrige Kalium-Konzentration im Körper kann sich durch allgemeine Symptome bemerkbar machen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schwindel. Auch Muskelkrämpfe, Verstopfung, Kreislaufprobleme sowie Gefühlsstörungen oder Unregelmäßigkeiten des Herzschlags können ein Hinweis sein.Generell spielt Kalium neben anderen Mineralstoffen eine wichtige Rolle für grundlegende Muskel- und Nervenfunktionen in unserem Körper.Wann empfiehlt sich60 Kapseln – 9,45 EURTagesdosis: 1 Kapsel Kalium 300 mg