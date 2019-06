Das neue Medicom Online-Magazin

Die Medicom Pharma GmbH stellt das neue, durchgestylte Online-Magazin #LEBENNURBESSER vor. Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von freiverkäuflichen Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität.Moderner Look, informative Posts, PodcastsWas früher der Medicom-Blog war, ist jetzt das neue Online-Magazin #LEBENNURBESSER. Mit dem attraktiven, bildstarken und erfrischend neuem Look kann der Leser auf Entdeckungstour gehen. Thematisch warten interessante Artikel, News, Studien, Experteninterviews mit Podcast zu allen wichtigen Lifestyle-Themen auf: Wohlbefinden, Körper & Seele, Sport & Bewegung, Ratgeber & Tipps und tolle Rezepte zum Nachmachen. Im Vitalstoff-Lexikon werden nach und nach die wichtigsten Heilpflanzen aus dem Ayurveda, der TCM (traditionellen chinesischen Medizin) und der europäischen Volksmedizin präsentiert.Experten teilen ihr Wissen im Podcast-Interview mit TiefgangIn der Rubrik Interviews geht es um verschiedenste Themen wie Ernährung, Gehirn und Schlafen im Podcast-Format. Experten wie Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck, Gehirnforscher Prof. Martin Korte oder Schlafmediziner Dr. Michael Feld geben Interviews mit Tiefgang und erklären, worauf es ankommt, um mehr Lebensqualität zu erreichen.Kurzum, #LEBENNURBESSER ist eine Plattform von gut recherchierten Informationen für gesunden Lifestyle für mehr Lebensqualität und Wohlbefinden in einem ansprechenden Format für den Online-Leser von heute.Jetzt spannende Gesundheitsthemen online lesen unter www.medicom.de/lebennurbesser