Ablauf einer MDK Begutachtung zur Einstufung in Pflegegrad

Mobilität

Kann sich die Person selbstständig bewegen, z.B. aufstehen, gehen, Treppen steigen? Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Wie gut kann die Person sich orientieren, Entscheidungen treffen und kommunizieren? Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Gibt es Auffälligkeiten im Verhalten, z.B. bei Demenz, Angstzuständen oder depressiven Verstimmungen? Selbstversorgung

Kann die Person sich selbstständig waschen, kleiden, essen und zur Toilette gehen? Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen

Muss die Person regelmäßig Medikamente nehmen, ärztliche Behandlungen in Anspruch nehmen oder Hilfsmittel nutzen, und wie selbstständig kann sie dies bewältigen? Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte

Wie gut kann die Person den Tag strukturieren und soziale Kontakte pflegen?

Durch den Medizinischen Dienst (MD) oder andere Gutachterstellen wird festgestellt, wie stark eine Person in ihrem Alltag auf Pflege und Unterstützung angewiesen ist. Der Prozess ist umfassend und beinhaltet mehrere Schritte.Die Einstufung in einen Pflegegrad beginnt mit der Antragstellung bei der Pflegekasse. Diese ist in der Regel der Krankenkasse angeschlossen. Der Antrag kann formlos gestellt werden, z.B. telefonisch oder schriftlich.Der Antrag kann sowohl von der pflegebedürftigen Person selbst als auch von bevollmächtigten Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern gestellt werden.Nach der Antragstellung sendet die Pflegekasse der betroffenen Person Informationen zu und leitet den Auftrag zur Begutachtung an den Medizinischen Dienst (bei gesetzlich Versicherten) oder einen anderen unabhängigen Gutachter (bei privat Versicherten) weiter.Die Pflegekasse kann zur Bearbeitung des Antrags bereits erste Unterlagen anfordern, wie z.B. ärztliche Atteste oder Krankenhausberichte, um den Zustand der Person zu dokumentieren.Der Medizinische Dienst vereinbart einen Termin für die Begutachtung, die in der Regel im häuslichen Umfeld der zu begutachtenden Person stattfindet. Es ist auch möglich, dass die Begutachtung in einem Pflegeheim erfolgt, falls die Person dort lebt.Es ist sinnvoll, sich auf den Besuch vorzubereiten. Dazu gehören z.B. das Sammeln von ärztlichen Unterlagen, Medikamentenplänen und ggf. das Führen eines Pflegetagebuchs. Angehörige oder Pflegepersonen sollten bei der Begutachtung anwesend sein.Der Gutachter stellt anhand des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) fest, in welchem Maß die Selbstständigkeit der Person eingeschränkt ist. Der Fokus liegt dabei auf den folgenden sechs Modulen:In jedem Modul werden Punkte vergeben, die die Einschränkung der Selbstständigkeit bewerten. Die Punktezahl entscheidet letztlich über die Pflegegrad-Einstufung.Nach der Begutachtung erstellt der Medizinische Dienst ein Gutachten, das der Pflegekasse zugeht. In diesem Gutachten wird der Pflegegrad vorgeschlagen, der sich aus den ermittelten Punkten ergibt.Die Pflegegrade reichen von 1 (geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit) bis 5 (schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung).Bei speziellen Erkrankungen wie z.B. Demenz werden besondere Regelungen berücksichtigt, die den Pflegegrad beeinflussen können.Die Pflegekasse prüft das Gutachten und trifft auf dessen Basis die Entscheidung über den Pflegegrad.Der Bescheid über den Pflegegrad wird schriftlich zugestellt. In diesem Bescheid sind auch die möglichen Leistungen (z.B. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbeträge) aufgeführt.Die Leistungen werden rückwirkend ab dem Monat der Antragstellung gewährt.Sollte die Einstufung nicht den Erwartungen entsprechen, kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch sollte schriftlich und gut begründet erfolgen, z.B. durch zusätzliche ärztliche Unterlagen.Nach Einreichung des Widerspruchs kann es zu einer erneuten Begutachtung kommen. Sollte der Widerspruch abgelehnt werden, besteht die Möglichkeit, vor dem Sozialgericht Klage einzureichen.Der Pflegegrad wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Auch bei einer Verschlechterung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes kann ein neuer Antrag auf Höherstufung oder Anpassung gestellt werden.Bei wesentlichen Veränderungen kann eine erneute Begutachtung veranlasst werden, um den Pflegegrad anzupassen.Nach der Einstufung in einen Pflegegrad können die entsprechenden Leistungen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Tagespflege, Kurzzeitpflege usw.) in Anspruch genommen werden.Die Pflegekassen bieten auch eine Pflegeberatung an, um die Versicherten über ihre Ansprüche zu informieren und bei der Organisation der Pflege zu unterstützen.Der Ablauf der Pflegeeinstufung ist ein wichtiger und umfassender Prozess, der sicherstellen soll, dass pflegebedürftige Menschen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Eine gute Vorbereitung und enge Zusammenarbeit mit den Pflegeberatern können dabei helfen, den Prozess reibungslos zu gestalten und den optimalen Pflegegrad zu erhalten.