Zum Tag der gesunden Ernährung am 7. März 2026:

Medical Park setzt auf moderne Ernährungskonzepte und praktische Kurse in eigenen Lehrküchen. Anlässlich des Tags der gesunden Ernährung, der im Jahr 1996 vom Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) ins Leben gerufen wurde, macht der Premium-Anbieter für Rehabilitation & Prävention, Medical Park, auf die zentrale Rolle einer ausgewogenen Ernährung für die Genesung und langfristige Gesundheit aufmerksam. Mit 13 Fachkliniken für verschiedene therapeutische Schwerpunkte verfolgt Medical Park einen ganzheitlichen Behandlungsansatz.



Ina Libera, Ernährungsexpertin in der orthopädischen Fachklinik in Bad Sassendorf erklärt: „Gerade bei orthopädischen Erkrankungen wie Arthrose, Rückenbeschwerden oder nach endoprothetischen Operationen spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle. Eine bedarfsgerechte, entzündungshemmende und nährstoffreiche Kost kann Heilungsprozess unterstützen, das Körpergewicht positiv beeinflussen und somit Gelenke und Wirbelsäule entlasten.“



Ganzheitliche Rehabilitation in der Orthopädie: Bewegung, Therapie und Ernährung im Einklang



Über die Hälfte der 13 Fachkliniken von Medical Park sind auf orthopädische Indikationen spezialisiert. Das Therapiekonzept dieser Kliniken verbindet medizinische Betreuung, Physiotherapie, Trainingstherapie, psychologische Unterstützung und Ernährungsberatung zu einem integrierten Gesamtpaket. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten nicht nur während ihres Aufenthaltes zu stabilisieren, sondern ihnen alltagstaugliche Strategien für ein dauerhaft gesundes Leben mitzugeben.



Ein besonderes Herzstück hierbei sind die modernen, klinikeigenen Lehrküchen. Hier finden regelmäßig praxisnahe Ernährungskurse statt. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmenden, wie sich gesunde Mahlzeiten einfach, schmackhaft und alltagstauglich zubereiten lassen. Themen wie entzündungshemmende Ernährung, calciumreiche Kost, Gewichtsmanagement und ausgewogene Mahlzeitenplanung stehen dabei im Mittelpunkt.



Genuss und Gesundheit schließen sich nicht aus



Dass gesunde Ernährung auch Freude bereiten darf, zeigt sich besonders mit dem Frühlingsbeginn und rund um die Osterzeit. Wenn die Tage heller werden und die Fastenzeit zu Ende geht, wächst bei vielen Menschen der Wunsch nach frischen, leichten und ausgewogenen Gerichten. In den Lehrküchen wird deshalb gemeinsam gekocht – mit saisonalem Gemüse, frischen Kräutern und kreativen, nährstoffbewussten Rezeptideen.



Ob bunte Frühlingssalate, leichte Ofengerichte oder gesunde Alternativen zu klassischen Oster­spezialitäten: Die Teilnehmenden erleben, dass Genuss und Gesundheitsbewusstsein kein Widerspruch sind. „Es geht nicht um Verzicht, sondern um bewusste Entscheidungen“, betont Janina Hinze, Diätassistentin im Medical Park Bad Camberg. „Gerade nach der Fastenzeit ist es eine schöne Erfahrung, gemeinsam neue, gesunde Lieblingsgerichte zu entdecken. Unsere Patientinnen und Patienten sollen erleben, dass ausgewogene Ernährung schmeckt, Freude macht und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt.“



Wissen für ein gesundes Leben



Mit ihrem Engagement zum Tag der gesunden Ernährung möchte die Medical Park Gruppe auch über den Klinikaufenthalt hinaus sensibilisieren: Eine ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Baustein für Prävention, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität – in jedem Alter.

(lifePR) (