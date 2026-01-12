Gesund werden im FuchsBezirk
Medical Park Berlin Humboldtmühle beteiligt sich an Standortkampagne
Als renommierte Rehabilitationsklinik ist der Medical Park Berlin Humboldtmühle seit vielen Jahren fest im Bezirk verwurzelt und ein wichtiger Bestandteil der regionalen Gesundheitsversorgung. Die Beteiligung an der Kampagne unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Reinickendorf sowie zur regionalen Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden und Partnern.
„Der Fuchsbezirk steht für Innovationskraft, Verlässlichkeit und Zusammenhalt – Werte, die auch Medical Park auszeichnen“, erklärt Ralf Hackbarth, Geschäftsführer vom Medical Park Berlin Humboldtmühle. „Wir freuen uns, Teil dieser Initiative zu sein und gemeinsam mit dem Bezirksamt sowie weiteren Akteuren die positiven Seiten Reinickendorfs nach außen zu tragen.“
Die Standortkampagne „FuchsBezirk“ wurde vom Bezirksamt Reinickendorf ins Leben gerufen, um Unternehmen und Institutionen im Bezirk zu vernetzen und Reinickendorf als attraktiven Arbeits- und Lebensraum zu positionieren.
Mit der Beteiligung möchte der Medical Park Berlin Humboldtmühle einen aktiven Beitrag zur Stärkung des Bezirks leisten und die Bedeutung einer leistungsfähigen, wohnortnahen Gesundheitsversorgung im Fuchsbezirk sichtbar machen.
Über die Kampagne
Als FuchsBezirk präsentiert sich Reinickendorf einfach tierisch lebens- und liebenswert. Modern gestaltete Fuchsskulpturen warten an ausgewählten Orten im Bezirk auf neue Entdecker. Gleichzeitig verleihen kreativ illustrierte Füchse der aktuell laufenden Standortkampagne den richtigen Biss. Spektakuläre Drohnenvideos schaffen bisher ungesehene Eindrücke. Für an Wirtschaft Interessierte weisen unsere Füchse den Weg zu hier ansässigen Unternehmen. Mehr Infos unter: https://www.fuchsbezirk.de/.