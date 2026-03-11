Kontakt
Frankreich blickt nach Berlin: Delegation besucht Medical Park Berlin Humboldtmühle

Innovative Rehabilitationsmedizin im Fokus eines internationalen Fachaustauschs

Eine Delegation französischer Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen besucht heute den Medical Park Berlin Humboldtmühle. Der Fachbesuch ist Teil der Studienreise „Rehabilitationsmedizin in Deutschland: Ein Modell der Innovation“, die vom 9. bis 11. März 2026 in Berlin stattfindet. Ziel ist es, Einblicke in innovative Rehabilitationskonzepte sowie in die Organisation der medizinischen Versorgung in Deutschland zu gewinnen und Erfahrungen mit deutschen Fachvertreterinnen und -vertretern auszutauschen.

Die Delegation setzt sich aus leitenden Krankenhausdirektorinnen und -direktoren sowie Führungskräften von medizinischen und rehabilitativen Versorgungseinrichtungen in Frankreich zusammen. Während ihres Aufenthalts in Berlin beschäftigen sich die Teilnehmenden insbesondere mit Strukturen der Rehabilitation, interdisziplinären Therapiekonzepten sowie mit Ansätzen zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen.

Beim Besuch im Medical Park Berlin Humboldtmühle erhalten die Gäste Einblicke in die Arbeitsweise der Fachklinik und ihre rehabilitativen Behandlungskonzepte. Neben einer Vorstellung der organisatorischen Strukturen stehen auch Gespräche mit Fachverantwortlichen sowie der Austausch über Erfahrungen aus beiden Gesundheitssystemen auf dem Programm.

„Der internationale Austausch spielt gerade in der Rehabilitation eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, unsere Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich zu teilen und gleichzeitig mehr über die Perspektiven des französischen Gesundheitssystems zu erfahren“, so Prof. Karsten E. Dreinhöfer, Chefarzt der Orthopädie im Medical Park Berlin Humboldtmühle.

Neben dem Besuch im Medical Park Berlin Humboldtmühle umfasst das Programm der Studienreise weitere Termine bei deutschen Einrichtungen der Rehabilitationsmedizin, darunter Qualitätskliniken.de, der Michels Klinik Berlin-Brandenburg sowie dem Zentrum für ambulante Rehabilitation Berlin (ZAR).

Die Studienreise soll dazu beitragen, erfolgreiche Modelle der Rehabilitationsversorgung kennenzulernen und Impulse für Innovation und Qualitätsentwicklung im internationalen Austausch zu gewinnen.

Medical Park

Mit 13 Fachkliniken und vier ambulanten Reha- und Therapiezentren in Bayern, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist die renommierte Klinikgruppe Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation und Prävention in Deutschland. Die Medical Park Kliniken sind mit dem Konzept „Gesundwerden in traumhafter Lage“ auf die Indikationen Neurologie, Orthopädie / Traumatologie / Sportmedizin, Innere Medizin/Kardiologie, Geriatrie, Onkologie und Psychosomatik spezialisiert. Alle Klinken sind hochwertig ausgestattet und befinden sich in traumhaften Lagen. Um das Wohlergehen und die Genesung der ca. 70.000 Patientinnen und Patienten jährlich kümmern sich rund 3.650 Mitarbeitende des traditionsreichen Familienunternehmens. Weitere Informationen unter www.medicalpark.de.

