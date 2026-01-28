BFV und Alpha-Reha Berlin starten Premium-Partnerschaft

Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) und Alpha-Reha Berlin haben am 23. Januar 2026 im Rahmen der Innovationspreisverleihung und dem TEAM BERLIN-Auftaktdialog ihre neue Kooperation offiziell bekanntgegeben. Alpha-Reha Berlin erhält den Status Premium-Partner des Berliner Fußball-Verbandes und wird offizielles Therapiezentrum des Berliner Fußball-Verbandes.



Ziel der Zusammenarbeit ist es, die rund 250.000 Mitglieder des BFV durch hochwertige medizinische, therapeutische und rehabilitative Angebote zu unterstützen. Alpha-Reha Berlin fördert im Rahmen der Partnerschaft die Arbeit des BFV an der Berliner Fußballbasis, während der BFV die Kommunikationsziele von Alpha-Reha begleitet.



Ein Schwerpunkt der Kooperation ist die schnelle und professionelle Versorgung von Sportverletzungen, insbesondere der aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ergänzend sind gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen Prävention, Trainingssteuerung, Erstversorgung sowie Stoffwechsel & Ernährung geplant.



„Mit Alpha-Reha Berlin gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Vereine und Aktiven mit hoher fachlicher Kompetenz unterstützt und unsere Arbeit an der Basis nachhaltig stärkt“, sagt Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes. „Die Partnerschaft mit dem BFV ermöglicht es uns, unsere medizinische und therapeutische Expertise gezielt im Berliner Fußball einzubringen und den Zugang zu qualitativ hochwertigen Reha- und Gesundheitsangeboten weiter auszubauen“, erklärt Ralf Hackbarth, Geschäftsführer von Alpha-Reha Berlin.



Mit der neuen Premium-Partnerschaft setzen der Berliner Fußball-Verband und Alpha-Reha Berlin ein klares Zeichen für Gesundheit, Prävention und Qualität im Berliner Fußball.

