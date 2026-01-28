Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049473

Medical Park Freiberger-Platz 1 83123 Amerang, Deutschland http://www.medicalpark.de
Ansprechpartner:in Frau Katharina Perl +49 30 3002409193
Logo der Firma Medical Park

BFV und Alpha-Reha Berlin starten Premium-Partnerschaft

(lifePR) (Berlin, )
Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) und Alpha-Reha Berlin haben am 23. Januar 2026 im Rahmen der Innovationspreisverleihung und dem TEAM BERLIN-Auftaktdialog ihre neue Kooperation offiziell bekanntgegeben. Alpha-Reha Berlin erhält den Status Premium-Partner des Berliner Fußball-Verbandes und wird offizielles Therapiezentrum des Berliner Fußball-Verbandes.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die rund 250.000 Mitglieder des BFV durch hochwertige medizinische, therapeutische und rehabilitative Angebote zu unterstützen. Alpha-Reha Berlin fördert im Rahmen der Partnerschaft die Arbeit des BFV an der Berliner Fußballbasis, während der BFV die Kommunikationsziele von Alpha-Reha begleitet.

Ein Schwerpunkt der Kooperation ist die schnelle und professionelle Versorgung von Sportverletzungen, insbesondere der aktiven Spielerinnen und Spieler sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ergänzend sind gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen Prävention, Trainingssteuerung, Erstversorgung sowie Stoffwechsel & Ernährung geplant.

 „Mit Alpha-Reha Berlin gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Vereine und Aktiven mit hoher fachlicher Kompetenz unterstützt und unsere Arbeit an der Basis nachhaltig stärkt“, sagt Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes. „Die Partnerschaft mit dem BFV ermöglicht es uns, unsere medizinische und therapeutische Expertise gezielt im Berliner Fußball einzubringen und den Zugang zu qualitativ hochwertigen Reha- und Gesundheitsangeboten weiter auszubauen“, erklärt Ralf Hackbarth, Geschäftsführer von Alpha-Reha Berlin.

Mit der neuen Premium-Partnerschaft setzen der Berliner Fußball-Verband und Alpha-Reha Berlin ein klares Zeichen für Gesundheit, Prävention und Qualität im Berliner Fußball.

Medical Park

Über Alpha-Reha Berlin
Im Herzen von Berlin bietet Alpha-Reha Berlin im Spreebogen vielfältige Behandlungsmöglichkeiten. Das Therapieteam aus qualifizierten Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten verfolgt einen alltagsnahen und zielorientierten Therapieansatz. Leistungs- und Freizeitsportler können so ihr Leistungsniveau optimieren und bis ins gehobene Alter sportliche Erfolge erzielen. Mit 13 Fachkliniken und vier ambulanten Reha- und Therapiezentren ist die renommierte Klinikgruppe Medical Park Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation und Prävention in Deutschland.

Über den Berliner Fußball-Verband e.V.
Der Berliner Fußball-Verband (BFV) wurde am 11. September 1897 gegründet und ist der Dachverband der Berliner Fußballvereine. Mit rund 400 Vereinen, über 3.500 Mannschaften und mehr als 200.000 Mitgliedern ist er der größte Sportfachverband in Berlin. Etwa 70 hauptamtliche und über 200 ehrenamtliche Mitarbeitende arbeiten in der Geschäftsstelle und der Sportschule.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.