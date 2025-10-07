Die Klinikgruppe Medical Park, Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation und Prävention in Deutschland, feierte Anfang Oktober offiziell die Eröffnungsfeier ihres neuen ambulanten Therapiezentrums Alpha-Reha Berlin im Spreebogen – mitten im Herzen Berlins. Das Zentrum ist bereits seit dem 01. Juli 2025 für Patientinnen und Patienten geöffnet und bietet seither umfassende ambulante Therapieangebote.



Mit dem neuen Standort erweitert Medical Park das Angebot um ein modernes ambulantes Therapiezentrum, das Maßstäbe setzt. Patientinnen und Patienten profitieren von einer erstklassigen Ausstattung mit modernen Kraft- und Ausdauergeräten, funktionellen Kleingeräten sowie digitalen Mess- und Trainingssystemen – in einer freundlichen, einladenden Atmosphäre.



Ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen sowie Sporttherapeuten und Sporttherapeutinnen begleitet die Patientinnen und Patienten mit innovativen Methoden, fachlicher Kompetenz und großem Engagement. Auch Freizeit- und Leistungssportler finden hier professionelle Betreuung zur Leistungsoptimierung und Gesunderhaltung bis ins hohe Alter.



„Mit dem neuen ambulanten Therapiezentrum erweitern wir unser medizinisches Angebot um einen wichtigen Baustein, der es ermöglicht, Patientinnen und Patienten über die klassische Rehabilitation hinaus ganzheitlich und kontinuierlich zu begleiten. Wir bieten damit ein einzigartiges Therapiekonzept aus einer Hand und schaffen von der Prävention über die Prähabilitation und Rehabilitation bis hin zur Nachsorge optimale Voraussetzungen für eine nachhaltige Genesung und verbesserte Lebensqualität“, erläutert Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Medical Park SE, die Zielsetzung der ambulanten Standorte von Medical Park.



„Mit diesem Zentrum schaffen wir ein ganzheitliches Therapieangebot, das die Gesundheit und Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessert“, ergänzt Ralf Hackbarth, Geschäftsführer von Alpha-Reha Berlin. „Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein heute gemeinsam mit unseren Gästen offiziell zu feiern.“



Der stellvertretende Bürgermeister und Gesundheitsstadtrat von Reinickendorf machte sich eigens für die Eröffnungsfeier über die Bezirksgrenzen hinweg auf den Weg nach Moabit und lobte das Konzept und die Erweiterung des Angebots von Medical Park.

