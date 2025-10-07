Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038263

Medical Park Freiberger-Platz 1 83123 Amerang, Deutschland http://www.medicalpark.de
Ansprechpartner:in Frau Katharina Perl +49 30 3002409193
Logo der Firma Medical Park

Alpha-Reha Berlin

Medical Park feiert Eröffnung des ambulanten Therapiezentrums

(lifePR) (Berlin, )
Die Klinikgruppe Medical Park, Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation und Prävention in Deutschland, feierte Anfang Oktober offiziell die Eröffnungsfeier ihres neuen ambulanten Therapiezentrums Alpha-Reha Berlin im Spreebogen – mitten im Herzen Berlins. Das Zentrum ist bereits seit dem 01. Juli 2025 für Patientinnen und Patienten geöffnet und bietet seither umfassende ambulante Therapieangebote.

Mit dem neuen Standort erweitert Medical Park das Angebot um ein modernes ambulantes Therapiezentrum, das Maßstäbe setzt. Patientinnen und Patienten profitieren von einer erstklassigen Ausstattung mit modernen Kraft- und Ausdauergeräten, funktionellen Kleingeräten sowie digitalen Mess- und Trainingssystemen – in einer freundlichen, einladenden Atmosphäre.

Ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen sowie Sporttherapeuten und Sporttherapeutinnen begleitet die Patientinnen und Patienten mit innovativen Methoden, fachlicher Kompetenz und großem Engagement. Auch Freizeit- und Leistungssportler finden hier professionelle Betreuung zur Leistungsoptimierung und Gesunderhaltung bis ins hohe Alter.

„Mit dem neuen ambulanten Therapiezentrum erweitern wir unser medizinisches Angebot um einen wichtigen Baustein, der es ermöglicht, Patientinnen und Patienten über die klassische Rehabilitation hinaus ganzheitlich und kontinuierlich zu begleiten. Wir bieten damit ein einzigartiges Therapiekonzept aus einer Hand und schaffen von der Prävention über die Prähabilitation und Rehabilitation bis hin zur Nachsorge optimale Voraussetzungen für eine nachhaltige Genesung und verbesserte Lebensqualität“, erläutert Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Medical Park SE, die Zielsetzung der ambulanten Standorte von Medical Park.

„Mit diesem Zentrum schaffen wir ein ganzheitliches Therapieangebot, das die Gesundheit und Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessert“, ergänzt Ralf Hackbarth, Geschäftsführer von Alpha-Reha Berlin. „Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein heute gemeinsam mit unseren Gästen offiziell zu feiern.“

Der stellvertretende Bürgermeister und Gesundheitsstadtrat von Reinickendorf machte sich eigens für die Eröffnungsfeier über die Bezirksgrenzen hinweg auf den Weg nach Moabit und lobte das Konzept und die Erweiterung des Angebots von Medical Park.  

Medical Park

Mit 13 Fachkliniken und fünf ambulanten Reha- und Therapiezentren in Bayern, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist die renommierte Klinikgruppe Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation und Prävention in Deutschland. Die Medical Park Kliniken sind mit dem Konzept „Gesundwerden in traumhafter Lage“ auf die Indikationen Neurologie, Orthopädie / Traumatologie / Sportmedizin, Innere Medizin/Kardiologie, Geriatrie, Onkologie und Psychosomatik spezialisiert. Alle Klinken sind hochwertig ausgestattet und befinden sich in traumhaften Lagen. Um das Wohlergehen und die Genesung der ca. 70.000 Patientinnen und Patienten jährlich kümmern sich rund 3.650 Mitarbeitende des traditionsreichen Familienunternehmens. Weitere Informationen unter www.medicalpark.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.