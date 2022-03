Zomerdagen en zuurstof voor het hele gezin

Ver weg van het massatoerisme en de drukte, midden in de natuur, brengen gezinnen heerlijk ontspannen vakantiedagen door in het Gorfion Familotel Liechtenstein. Het vrijetijdsaanbod voor de kinderen is veelzijdig en dankzij de ruime openingstijden van de kinderopvang hebben de ouders ook tijd voor zichzelf. Het Gorfion Familotel Liechtenstein kreeg van hotelleriesuisse de onderscheiding "top-gezinshotel". In 2022 ontving het bovendien de Holiday Check Award. De zomer van 2022 kondigt nieuwe hoogtepunten aan: van zwemlessen voor kinderen tot een gezinsontbijt hoog in de bergen.



Leren zwemmen tijdens de vakantie



Leren zwemmen is niet alleen leuk, het betekent vooral ook extra veiligheid voor de jongsten. Geen ontspannender manier om te leren zwemmen dan tijdens de vakantie, samen met andere kinderen en in een leuk zwembad in het hotel. Opgeleide en gecertificeerde zweminstructeurs en -instructrices geven in hotel Gorfion zwemles aan beginnende en iets gevorderde zwemmertjes vanaf vier jaar. Baby's vanaf drie maanden worden tijdens het babyzwemmen op een zachte manier vertrouwd gemaakt met het element water.



Gelukkig in de natuur



Vrolijke kinderstemmen, gezellige familiemomenten en een ontspannende time-out voor de ouders: daar is het ons van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om te doen in het Gorfion Familotel Liechtenstein. In het bergdorp Malbun in het Vorstendom Liechtenstein speelt de natuur de hoofdrol in het gezinsleven. Ouders en kinderen vergeten het leven van alledag terwijl ze een dam bouwen, met hun voeten door het koele water ploeteren, heerlijke worstjes bakken boven het kampvuur, met lama's door de weiden trekken, fluiten met de marmotten en bij de valkenier arenden, valken en oehoes observeren: het zijn de schijnbaar eenvoudige dingen die in het alpiene decor een bijzondere dimensie krijgen. De natuur met een wandel- en fietsgebied ligt vlak voor de deur van het hotel.



Nieuw in het vakantieprogramma van hotel Gorfion is een ontbijt voor het hele gezin op het Sareisjoch. De stoeltjeslift brengt je comfortabel naar een hoogte van 2000 meter. Genietend van een indrukwekkend bergpanorama en de frisse berglucht worden jong en oud door het bergrestaurant verwend met lekkernijen. Op de "piratendag" van hotel Gorfion brengen gezinnen een onvergetelijke familiedag door aan het lagergelegen meer Gänglesee. De kinderbegeleiding van het hotel zorgt voor veel pret en avontuur in een uniek natuurdecor.



Naar hartenlust spelen



In Malbun speelt de zomer zich buiten af. In de speeltuin en op de speelweide van hotel Gorfion zijn de kinderen van vroeg tot laat in hun element en kunnen ze naar hartenlust ravotten. Er is geen auto te zien in de hele omtrek! Een klimrek, een springkasteel, schommels, een zandbak vol speelgoed, voetbaldoelen, volleybal en tafeltennis: we hebben aan alles gedacht wat onze jonge gasten leuk vinden en wat hun zomer onvergetelijk maakt. En terwijl de ouders op het terras genieten van een kopje koffie en het uitzicht op de fantastische bergwereld van Liechtenstein, kunnen ze een oogje in het zeil houden op hun kinderen.



Mr. Gorfion zingt en danst in de Happy-Club



Mr. Gorfion, de muis, is als het ware de "grote baas" in ons meermaals bekroonde gezinshotel. De kinderen zijn dol op deze schrandere mascotte. De Happy-Club is de plek om samen te spelen, te dansen en je uit te leven, te knutselen en te koken. De indoorboomhut is ideaal om je te verstoppen en daarna van de leuke glijbaan naar beneden te suizen. De klimmuur in het hotel is dan weer het oefenterrein van onze jonge klimkampioenen. Elke dag van 9 tot 20.30 uur staan onze opgewekte kinderverzorg(st)ers klaar met leuke activiteiten voor de gezworen vakantiekameraadjes. Natuurlijk is Mr. Gorfion zelf van de partij in de Happy-Club om er zijn geweldige zangkunsten te laten zien. Zijn Gorfion-song gaat al maanden door het dak op YouTube en iedereen huppelt mee op het vlotte Gorfion-dansje. En ook voor baby's is er in hotel Gorfion een liefdevolle oppas, zodat mama en papa even kunnen bijtanken. Wij weten dat de kleintjes vaak heel wat bagage nodig hebben. Daarom heeft hotel Gorfion ervoor gezorgd dat alles al ter plaatse is: van flessenwarmer tot babyhapjesmenu, van kinderdrager tot fietskar en nog veel meer. Speciaal voor de maxi's is er onze Maxi-Club Lawena. Hier ontmoeten ze leeftijdsgenootjes en genieten ze van wat tijd zonder hun ouders.



Qualitytime voor het hele gezin



Als je wandelt en de natuur verkent, speelt en danst, wil je af en toe ook eens lekker luieren en relaxen. In het zwembad van het hotel worden je kids de echte waternimfen van Malbun. De allerkleinsten spetteren in het heerlijk warme water van het kinderplonsbad. En voor de volwassenen is er het saunalandschap: een zone om te wellnessen, van totale rust te genieten en alles los te laten. Onze eigen masseur in het hotel is expert op het gebied van klassieke massages, voetreflexzonemassages, lomi lomi nui, zwangerschaps- en kindermassages. De sportievelingen vinden op slechts twee minuten lopen van het hotel een fitnessruimte waar ze gratis gebruik van kunnen maken. Indoor of outdoor: het gevarieerde activiteitenprogramma van het hotel biedt de hele week lang vakantiepret.



En hoe leuk is het om samen met je lieverds aan tafel te zitten en je te laten verwennen? Fijnproevers waarderen de gastronomische keuken met gerechten op sterrenniveau: van het ontbijtbuffet en de snacks in de middag tot het vijfgangenmenu 's avonds. Aan het kinderbuffet mogen de kids zelf uitzoeken wat ze lekker vinden: verse, huisgemaakte hamburgers, lekkere pasta's en nog veel meer dat kleine lekkerbekken doet watertanden. Wil of moet je rekening houden met bijzondere voedingsvoorschriften? Laat het even weten aan het keukenteam, zodat je ook op culinair gebied van een zorgeloze vakantie geniet.